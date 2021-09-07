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Пугачова відреагувала на смерть Краснова: Сьогодні слова "Жил-был художник один" тільки про тебе

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Редакторка розділу "Зірки"
7 вересня, 13:41
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Борис Краснов був відомим художником-постановником. Працював над концертами Кіркорова, Гурченко, Леонтьєва. Зокрема ставив "Різдвяні зустрічі" з Аллою Пугачовою
Алла Пугачова прокоментувала смерть Бориса Краснова
Алла Пугачова прокоментувала смерть Бориса Краснова / Фото: instagram.com/alla_orfey

Борису Краснову було 60 років. Він переніс інсульт, пізніше заразився коронавірусом. Помер від ускладнень після COVID-19. Алла Пугачова опублікувала зворушливий пост в пам'ять про нього.

Прощавай, друже мій дорогий. Талановитий, ексцентричний, завжди готовий створити щось божевільне і цікаве. Тебе не буде вистачати мені. Шкода, дуже шкода. Сьогодні слова "Жил-был художник один" (з пісні "Миллион алых роз" – Ред.) тільки про тебе, – написала Алла Борисівна.

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Скріншот: Instagram

Борис Краснов був художником-сценографом. Оформляв "Різдвяні зустрічі" Алли Пугачової, був дизайнером, продюсером і лауреатом великих премій. У серпні 2011 року його затримали за підозрою у вимаганні та спробі рейдерського захоплення компанії, яка влаштовувала виставки. На тлі затримання його госпіталізували з підозрою на інсульт і прооперували головний мозок. А в 2015 році кримінальне переслідування припинили.

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Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Редакторка розділу "Зірки"

Аня стежить за актуальними подіями в світі шоу-бізнесу, а також проводить ексклюзивні інтерв'ю з зірками. Має 3-річний досвід роботи в ЗМІ. Раніше працювала кореспондентом прес-служби Нового каналу. Закінчила Інститут міжнародних відносин НАУ. За фахом - аналітик консолідованої інформації, перекладач. Веде особистий блог про закулісся журналістики.

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