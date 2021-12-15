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Пьяного Григория Лепса госпитализировали в психиатрическую клинику после развода с женой

Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
15 декабря, 14:17
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Состояние певца значительно ухудшилось за последние несколько дней. Артист уже второй раз за неделю попадет в психиатрическое отделение больницы
Григорий Лепс
Григорий Лепс / Фото: Getty Images

На здоровье Григория Лепса, по всей видимости, болезненно повлиял развод с супругой Анной, правда, пока исполнитель никак это не комментировал.

Артист дважды за неделю оказался в руках медиков, сообщает Mash. Первый раз Лепса привезли в состоянии сильного алкогольного опьянения. Он признался врачам, что чувствует себя эмоционально плохо.

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На предложение врачей остаться в спецучреждении певец отреагировал так резко, что персоналу пришлось привлечь психиатрическую бригаду. Лепсу были выписаны сильнодействующие препараты, но от дальнейшего прибывания в больнице он все же отказался.

На следующий день певец попал в медучреждение в сопровождении охраны снова не трезвым. Всю ночь Лепс провел в больнице под наблюдением медиков, однако утром покинул учреждение.

Врачи подозревают, чтоу артиста может быть гипертонический криз на фоне остальных проблем.

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Кроме того, как мы писали ранее, поклонники подозревают, что у Лепса серьезное заболевание – на голове у исполнителя множественные шрамы и он сильно похудел.

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