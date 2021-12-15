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П'яного Григорія Лепса госпіталізували до психіатричної клініки після розлучення із дружиною

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
15 грудня, 14:17
В закладинки
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Стан співака значно погіршився за останні кілька днів. Артист уже вдруге за тиждень потрапить до психіатричного відділення лікарні
Григорій Лепс
Григорій Лепс / Фото: Getty Images

На здоров'я Григорія Лепса, мабуть, болісно вплинув розлучення з дружиною Ганною правда, поки виконавець ніяк це не коментував.

Артист двічі на тиждень опинився в руках медиків. Mash . Першого разу Лепса привезли у стані сильного алкогольного сп'яніння. Він зізнався лікарям, що почувається емоційно погано.

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На пропозицію лікарів залишитись у спецустанові співак відреагував так різко, що персоналу довелося залучити психіатричну бригаду . Лепсу були виписані сильнодіючі препарати, але від подальшого перебування в лікарні він все ж таки відмовився.

Наступного дня співак потрапив до медзакладу у супроводі охорони знову не тверезим. Усю ніч Лепс провів у лікарні під наглядом медиків, проте вранці залишив установу.

Лікарі підозрюють, що артист може мати гіпертонічний криз на тлі інших проблем.

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Крім того, як ми писали раніше, шанувальники підозрюють, що у Лепса серйозне захворювання – на голові у виконавця множинні шрами і він сильно схуд.

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