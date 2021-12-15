П'яного Григорія Лепса госпіталізували до психіатричної клініки після розлучення із дружиною

Стан співака значно погіршився за останні кілька днів. Артист уже вдруге за тиждень потрапить до психіатричного відділення лікарні

Григорій Лепс / Фото: Getty Images

На здоров'я Григорія Лепса, мабуть, болісно вплинув розлучення з дружиною Ганною правда, поки виконавець ніяк це не коментував.

Артист двічі на тиждень опинився в руках медиків. Mash . Першого разу Лепса привезли у стані сильного алкогольного сп'яніння. Він зізнався лікарям, що почувається емоційно погано.

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На пропозицію лікарів залишитись у спецустанові співак відреагував так різко, що персоналу довелося залучити психіатричну бригаду . Лепсу були виписані сильнодіючі препарати, але від подальшого перебування в лікарні він все ж таки відмовився.

Наступного дня співак потрапив до медзакладу у супроводі охорони знову не тверезим. Усю ніч Лепс провів у лікарні під наглядом медиків, проте вранці залишив установу.

Лікарі підозрюють, що артист може мати гіпертонічний криз на тлі інших проблем.

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Крім того, як ми писали раніше, шанувальники підозрюють, що у Лепса серйозне захворювання – на голові у виконавця множинні шрами і він сильно схуд.

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