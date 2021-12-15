П'яного Григорія Лепса госпіталізували до психіатричної клініки після розлучення із дружиною

На здоров'я Григорія Лепса, мабуть, болісно вплинув розлучення з дружиною Ганною правда, поки виконавець ніяк це не коментував.
Артист двічі на тиждень опинився в руках медиків. Mash . Першого разу Лепса привезли у стані сильного алкогольного сп'яніння. Він зізнався лікарям, що почувається емоційно погано.
На пропозицію лікарів залишитись у спецустанові співак відреагував так різко, що персоналу довелося залучити психіатричну бригаду . Лепсу були виписані сильнодіючі препарати, але від подальшого перебування в лікарні він все ж таки відмовився.
Далі по темі
Наступного дня співак потрапив до медзакладу у супроводі охорони знову не тверезим. Усю ніч Лепс провів у лікарні під наглядом медиків, проте вранці залишив установу.
Лікарі підозрюють, що артист може мати гіпертонічний криз на тлі інших проблем.
Крім того, як ми писали раніше, шанувальники підозрюють, що у Лепса серйозне захворювання – на голові у виконавця множинні шрами і він сильно схуд.
Читайте також:
- "Я не опускаю руки": Харчишин розповів про стан сина та зізнався у проблемах з дружиною
- Це повністю паралізувало мене: Адель розповіла про важке розлучення і різке схуднення