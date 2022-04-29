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Ріанна та її коханий A$AP Rocky влаштували драйвову вечірку для своєї майбутньої дитини

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
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29 квітня, 13:26
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Здається, майбутні батьки влаштували найепічніший baby shower у стилі рейв!
Ріанна та A$AP Rocky відсвяткували baby shower у стилі рейву
Ріанна та A$AP Rocky відсвяткували baby shower у стилі рейву / Фото: instagram.com/badgalriri, instagram.com/sitabellan

Незважаючи на те, що хейтери поширюють у Мережі чутки про розставання Ріанни та A$AP Rocky через зраду, зіркова пара охоче розважається і вже наповну готується до народження первістка.

Як пише HipHollywood, днями парочка влаштувала атмосферну вечірку baby shower для близьких у Голлівуді. Зазначимо, baby shower – це давня американська традиція влаштовувати тусовки на честь майбутнього малюка. Цього дня закохані приймають гостей, які буквально обсипають майбутню маму подарунками.

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Проте Ріанна з коханим вирішили дещо змінити традиції свята – вони самі дарували гостям подарунки. Пара вирішила роздати їм унікальні футболки у "рейверському" стилі. Цікаво, що на футболках зображені дитячі фотографії зірок та лаконічний квітчастий напис: "Я прийшов на тусовку на честь майбутнього малюка Рі та Роккі, і все, що я отримав – цю чудову футболка".

Ріанна та її коханий дарували футболки гостям
Ріанна та її коханий дарували футболки гостям

Повідомляється, що друзі артистів прийшли на вечірку у неоновому вбранні. Фотографуватись на заході було заборонено, тому і світлин, на жаль, у Мережі немає.

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Тим не менш, фото футболки, яку дарували молоді батьки, з'явились у Twitter.

Ріанна та A$AP Rocky подробицями цієї вечірки не діляться. Але подруга співачка, модель Сіта Абеллан того ж дня опублікувала спільні кадри із зіркою, на яких вони позують у яскравих образах.

Ріанна з подругою
Ріанна з подругою / Фото: instagram.com/sitabellan

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Коротко про зіркову пару

Ріанна та A$AP Rocky підтвердили роман у травні 2021 року, хоча артисти були вже давно знайомі. Ще у 2013 році репер підтримав співачку під час її світового турне, а після цього вона знялася у його кліпі.

Наприкінці січня 2022 року артисти зізнались, що чекають на свою першу дитину. Вони не оголошують ні стать дитини, ні дату пологів, але фанати припускають, що Рірі народить вже у травні і це буде дівчинка. Адже нещодавно папараці спіймали зірку у дитячому магазині – Ріанна придивлялись до одягу для дівчаток.

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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