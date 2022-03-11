Звезды
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
🛡 Вторжение РФ Паралимпиада 2022 Паралимпиада 2022 📉 Дефолт России 🇪🇺 Украина в ЕС
Поиск на segodnya.ua

Путь Барских

Украинцы≠русские

Леонтьев потерялся

Сбежали из РФ

Поддержка Росомахи

Раша, гудбай!
СЕГОДНЯ Звезды Зарубежные

Российский комик Семен Слепаков, поющий сатирические песни о власти и родине, покинул Россию

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Team Lead Звезды Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
11 марта, 13:54
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Экс-капитан команды КВН "Сборная Пятигорска", актер и автор-исполнитель Семен СЛепаков давно стал известен благодаря своим песням, в которых он высмеивает правительство, российские реалии и поет на злободневные темы
Семен Слепаков уехал из России в Израиль
Семен Слепаков уехал из России в Израиль / Фото: instagram.com/slepakovsemyon/

Во второй день войны России против Украины Семен Слепков опубликовал в своем Instagram-аккаунте видеообращение к путину, попросив прекратить "то, что происходит".

В комментариях Семен столкнулся с волной хейта – многие не могли понять, почему артист "предал" родину и поддержал "нацистов в Украине", а также некоторые напомнили Семену о войне на Донбассе. Многие россияне уверены, что Украины все 8 лет обстреливала своих же жителей...

Реклама

После этого Семен выпустил пост, в котором сообщил, что он "за мир во всем мире" и что он "ждет, когда все закончится и прекратятся потери с обех сторон".

Пост Семена Слепакова о мир
Пост Семена Слепакова о мир / Фото: instagram.com/slepakovsemyon/

Тепрь же в СМИ появилась информация о том, что Семен покинул территорию Росии и отправился в Израиль. Сам артист пока не подтвердил эту информацию.

Реклама

Отметим, что после начала войны в Украине, артисты, которые поддержали нашу страну, покинули Россию. В их числе – Максим Галкин и Алла Пугачева. Позже Примадонна сообщила, что уехала "на отдых и лечение", но мнигие уверены, что семья скрылась из-за волны хейта в их сторону.

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Team Lead Звезды Сегодня

В журналистике с 2017 года. Ранее работала корреспондентом пресс-службы Нового канала. Окончила Институт международных отношений НАУ. По специальности - аналитик консолидированной информации, переводчик.

Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в Telegram «Сегодня» в Viber Гугл новости Life Сегодня на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все о звездах
Показать больше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Наши ангелы-хранители

Старший лейтенант Максим Билоконь, танкист-командир из города Ромны (Сумская обл.). Во время обороны Чернигова, отражая атаку врага, уничтожил диверсионно-разведывательную группу и два танка противника. За личное мужество и героизм ему присвоено звание Герой Украины. Посмертно.

Герої не вмирають!
Истории подвигов
Водитель грузовика Десмонд Уизли, узнав о происходящем в Украине, подъехал к посольству РФ в Дублине и задним ходом протаранил ворота. Затем достал фото с жуткими кадрами войны и стал показывать прохожим. Полицейским объяснил: “Я не мог бездействовать, увидев, что происходит”. Дякуємо, козаче, що не мовчиш!
Слава Україні!
Воины света
Звездные защитники Украины
1
Тарас Тополя Тарас Тополя
2
Даниэль Салем Даниэль Салем
3
Виктор Бронюк Виктор Бронюк
4
Дмитрий Дикусар Дмитрий Дикусар
5
Никита Добрынин Никита Добрынин
6
Андрей Хлывнюк Андрей Хлывнюк
7
Олег "Фагот" Михайлюта Олег "Фагот" Михайлюта
8
Святослав Вакарчук Святослав Вакарчук
9
Ахтем Сеитаблаев Ахтем Сеитаблаев
10
Олег Собчук Олег Собчук
Follow the ЗВЕЗДЫ
Они помогают Украине
Дэвид Бекхэм @davidbeckham | 71,3 млн
Дэвид Бекхэм @davidbeckham | 71,3 млн
Дженнифер Энистон @jenniferaniston | 39,9 млн
Дженнифер Энистон @jenniferaniston | 39,9 млн
Мадонна @madonna | 17,7млн
Мадонна @madonna | 17,7млн
Эштон Кутчер и Мила Кунис @aplusk| 4,5 млн
Эштон Кутчер и Мила Кунис @aplusk| 4,5 млн
Хайден Панеттьер @haydenpanettiere | 513 тыс.
Хайден Панеттьер @haydenpanettiere | 513 тыс.
1 /2
О ком мечтают украинки
ТОП-3 сердцееда Украины
1
Владимир Зеленский, президент Украины Владимир Зеленский, президент Украины
2
Алексей Арестович, советник главы Офиса президента Алексей Арестович, советник главы Офиса президента
3
Виталий Ким, глава Николаевской ОГА Виталий Ким, глава Николаевской ОГА

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять