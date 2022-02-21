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Сколько раз Анна Седокова была на грани развода с мужем: все тревожные посты певицы из ее Instagram

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
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21 февраля, 13:18
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Певица неоднократно пугала фанатов неоднозначными сообщениями о личной жизни. Вспоминаем, что звезда говорила об отношениях с Янисом Тиммой
Анна Седокова часто говорит о расставании с Янисом Тиммой.
Анна Седокова часто говорит о расставании с Янисом Тиммой. / Фото: Instagram

В сентябре 2020 года Анна Седокова вышла замуж за латвийского баскетболистка Яниса Тимму. И хотя спортсмен на 10 лет старше певицы и у него есть сын от предыдущего брака, но это не стало препятствием для создания семьи.

За это время Янис успел поладить с тремя детьми Анны и стать для любимой очень дорогим человеком в ее жизни. Седокова постоянно хвасталась, что наконец-то нашла свою настоящую любовь. Более того, артистка признавалась, что обеспечивает мужа, ведь он потерпел неудачу в карьере.

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Казалось бы, в личной жизни Седоковой царит идиллия. Однако в последнее время фаны начали предполагать, что все не так идеально. Кроме того, сама Анна часто намекает на трудности в жизни.

Супругу Анны Седоковой, Янису Тимме, не выплачивают зарплату
Супругу Анны Седоковой, Янису Тимме, не выплачивают зарплату / Фото: instagram.com/annasedokova

Мы предлагаем вам вспомнить, сколько раз Анна Седокова и Янис Тимма были на грани развода за период своего брака (Спойлер! Это случалось довольно часто).

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На днях звезда призналась, что несколько раз они с любимым были на грани развода. При этом они никогда не сдавались и сражались друг за друга.

Мы могли бы развестись сотни раз. Наши монстры в голове провоцировали нас тысячу раз, но мы никогда не сдавались и продолжали сражаться друг за друга. Нет, бывало, конечно, что один из нас прекращал, но тогда второй включал суперскорость, – говорила Анна.

Еще осенью экс-участница "ВИА Гры" писала, что в ее жизни творится что-то нехорошее, но от подробностей она отказалась.

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Очень сложно. Пока я не готова об этом говорить. Возможно, расскажу позже. Не спрашивайте, пожалуйста. Надо жить дальше. Как-то взять себя в руки. Поэтому я постараюсь имитировать иллюзию нормальной жизни, а иначе просто загнусь, – обращалась исполнительница к своим подписчикам в Instagram.

Анна Седокова и Янис Тимма
Анна Седокова и Янис Тимма / Фото: instagram.com/annasedokova

Зимой был такой период, когда певица почти изо дня в день публиковала Instastories, где она заплаканная рассказывала о сложной жизни. Также она писала:

Если люди разводятся – это не значит, что кто-то из них плох. Ненависти избежать невозможно. Особенно если один еще любит, а другой уже нет. Но разводиться надо уметь хорошо, – написала певица.

Скриншот Instagram

Также Седокова рассказала, что ей всю жизнь было сложно говорить о том, что ее не устраивает как в отношениях, так и в работе. Она призналась, что ей бывало даже проще расстаться с человеком, чем обсудить проблемы.

Когда что-то не нравится, тебе неудобно сказать человеку – то проще с ним расстаться, – рассказала певица.

Скриншот Instagram

Как мы видим, Анна Седокова часто говорит о расставании. При этом супруги до сих пор вместе – они активно делятся с поклонниками своими буднями, рассказывают о совместной жизни и показывают романтические фото. Возможно, это просто ради хайпа или действительно в жизни певицы что-то не так?! Остается только догадываться.

К слову, для Анны Седоковой брак с Янисом Тиммой уже третий. Раньше она была дважды замужем. У звезды есть трое детей – дочери Алина и Моника и сын Гектор. В браке с баскетболистом пока у них нет детей.

Янис, Анна и ее трое детей – сын Гектор и дочери Алина и Моника.
Янис, Анна и ее трое детей – сын Гектор и дочери Алина и Моника. / Фото: janis.timma

Напомним, Седокова с ужасом вспоминала о годах в "ВИА Гре".

Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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