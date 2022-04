Стинг выступил с украинской виолончелисткой и снова призвал мир помочь Украине

Вместе с украинской виолончелисткой Ярославой Трофимчук британский музыкант Стинг исполнил свой хит Russians, чтобы поддержать народ Украины

Стинг выступил с украинской виолончелисткой

Британский музыкант сейчас очень активно помогает украинцам и призывает к этому весь мир. Вместе с другими мировыми артистами Стинг принял участие в благотворительном телемарафоне Save Ukraine.

Чтобы снова привлечь внимание мира на войну в Украине музыкант провел концерт в Лондоне, где выступил с украинской виолончелисткой Ярославой Трофимчук. Вместе с украинкой музыкант исполнил свой хит Russians. Об этом сообщает британское издание Daily Mail.

Фото – Daily Mail

Для концерта Стинг специально записал новую версию для виолончели. Все средства, которые будут собраны от продажи сингла, будут направлены в волонтерско-логистический центр Help Ukraine Center.

Фото – Daily Mail

Напомним, что песня Стинга обрела новый смысл и звучание после вторжения России в Украину, хотя хит изначально был посвящен Холодной войне, в 1985 году. Композиция стала частью дебютного альбома музыканта "The Dream of the Blue Turtles".

