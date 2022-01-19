Три возлюбленные и две жены: главные романы Жан-Клода Ван Дамма

В жизни звезды голливудских боевиков Ван Дамма два официальных брака и три любимые женщины, одна из которых долгое время держится в тени

Женщины Жан-Клод Ван Дамма / Фото: Getty Images

Роман с Аленой Кавериной уже больше 11 лет развивается в тайне от посторонних глаз. В то время как официальная жена Ван Дамма Глэдис Португез на публике играет роль идеальной супруги.

История любовных похождений актера может показаться очень запутанной на первый взгляд, но мы решили разобраться, что же на самом деле творилось на любовном фронте у бельгийского культуриста.

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Глэдис Португез

Глэдис можно назвать не только женщиной со стальными мускулами, но и со стальными нервами. Чемпионка по бодибилдингу смогла стать официальной женой Ван Дамма дважды.

Жан-Клод и Глэдис познакомились на одной из вечеринок Чака Норриса, тогда актер сразу же заявил, что девушка станет его женой.

Свадьба Ван Дамма с Португез

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Любовь с первого взгляда, счастливый брак и двое замечательный детей – казалось бы ничего не может разрушить эту идиллию, но однажды супруга застала Ван Дамма в компании девиц и тут же подала на развод. Актер не терял долго времени и женился на другой. Но, забегая вперед, скажем, что второй брак актера не увенчался успехом и через семь лет Ван Дамм снова оказался в отношениях с бывшей супругой.

В своих многочисленных интервью Ван Дамм называл Глэдис единственной женщиной, которую он по-настоящему любит. В социальных сетях актер посвящал супруге публикации с признаниями в любви и словами восхищения.

Ван Дамм с семьей

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Глэдис приняла мужа и простила ему измену, даже не подозревая, что через время ее ждет очередное шокирующее признание мужа. В 2009 Жан-Клод снова потерял разум от любви, на этот раз к украинке Алене Кавериной. Узнав о второй измене мужа, Португез в 2015 решила подать на развод.

Однако, спустя короткое время, жена актера забрала свое заявление и предложила мужу сохранить брак. С тех пор Ван Дамм примерный семьянин и снова любящий муж, который так же трогательного говорит и пишет о своей супруге. Но, похоже, только на публике.

Жан-Клод и Глэдис

Дарси ЛяПьер

Второй женой Ван Дамма стала актриса и модель Дарси ЛяПьер. Еще одна история любви актера была похожа на сказку, в которой принцессой была Дарси. По слухам, именно ради Дарси Жан-Клод решился уйти из семьи и согласился на развод с Глэдис Португез.

Ван Дамм вместе с Дарси ЛяПьер

В 2014 году Ван Дамм и ЛяПьер сыграли свадьбу на романтическом курорте в Бангкоке. А через некоторое время у пары родился сын по имени Николас.

Однако, как оказалось позже, отношения актера и модели не сложились. Через три года после официального оформления брака супруги решили развестись. ЛяПьер горевала не долго и уже в 1999 была замужем за основателем компании "Herbalife", а Ван Дамм через четыре года вернулся к первой жене.

Брак Ван Дама и ЛяПьер продлился три года

Алена Каверина

Украинка Алена Каверина стала той самой загадочной любовницей Ван Дама. Девушка покорила сердце актера в 2009 году и с тех пор до сих пор остается дамой его сердца, хоть и не официально.

Желание Ван Дамма сохранить брак с Португез заставило Алену оставаться в тени счастливого брака актера. И хотя пара появлялась вместе на публике, Каверина всегда выступала в роли личного ассистента и помощницы Ван Дамма. Первое время девушка все же делилась и личными фото со знаменитостью, но позже, после заявления о разводе актера, перестала публиковать совместные снимки.

Вад Дамм и Алена Каверина

Их роман длиться уже 11 лет. За это время простая девушка из Кривого Рога смогла побывать во множестве стран, получить сотни дорогостоящий подарков и запомниться как любовница знаменитости. Алена не делиться фотографиями с Жан-Клодом и не пишет ему признания в любви, но зато с радостью демонстрирует его подарки и фото из совместных поездок по миру.

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