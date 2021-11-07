Канье Уэст передумал разводиться. Ким Кардашьян отреагировала на предложение сохранить семью

В начале года Ким Кардашьян и Канье Уэст объявили о разводе спустя семь лет брака. Чуть позже в СМИ регулярно стали появляться слухи о том, что пара все-таки пытается спасти брак

Канье Уэст не хочет разводиться с Ким Кардашьян / Фото: Getty Images

До недавнего времени пара слухи о воссоединении никак не комментировала. Но пока Ким Кардашьян все больше проводит времени с комиком Питом Дэвидсоном, Канье Уэст решил впервые ответить на вопросы о разводе. В подкасте Drink Champs рэпер заявил, что хочет сохранить семью.

Я никогда не видел документов. Мы не разведены. Для меня это не шутки. Мои дети хотят, чтобы их родители были вместе. И я хочу, чтобы мы были вместе, – сказал Канье Уэст.

Канье Уэст / Фото: Getty Images

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Инсайдер из окружения Ким Кардашьян изданию E! признался, что заявление рэпера во время интервью ни для кого не было сюрпризом. Ким знает у чувствах Канье, но о воссоединении не может идти речи.

Как отметил инсайдер, Ким Кардашьян долгое время пыталась спасти брак с рэпером.

Напомним, Ким Кардашьян и Канье Уэст заключили брак в 2014 году. До этого они встречались два года. У пары четверо детей: дочери Норт и Чикаго и сыновья Сэйнт и Псалм.

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