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У новорожденного сына Андрея Макаревича не будет российского гражданства

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня
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26 апреля, 08:04
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В конце марта 68-летний Андрей Макаревич снова стал отцом. Его жена Эйнат Кляйн родила артисту сына в одной из израильских клиник
Жена Андрея Макаревича рассказала, что это она против российского гражданства для сына
Жена Андрея Макаревича рассказала, что это она против российского гражданства для сына / Фото: instagram.com/_einatklein, Скриншот из YouTube

Жена лидера "Машина времени" уже много лет живет в Израиле, а вот сам музыкант переехал недавно. Как призналась Эйнат Кляйн в интервью "Осторожно: Собчак", что у сына не будет российского гражданства.

Это абсолютно осознанное мое решение. Это безопаснее на данный момент для него. Главное – зачем?! Израильское гражданство перекрывает все 99,9% его потребностей.

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Как отметила жена Андрей Макаревича, для нее Израиль – единственная безопасная страна.

Считаю, настоящий еврей должен жить в Израиле

Напомним, для Андрея Макаревича это четвертый ребенок, а для его жены – первый.

Что известно об Андрее Макаревиче и Эйнат Кляйн

Эйнат – киевлянка. Она журналистка, фотограф и экскурсовод. Впервые она встретилась с артистом в 2019 году во время поездки по Эфиопии.

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Макаревич и Кляйн замужем за 2019 год.
Макаревич и Кляйн замужем за 2019 год. / Фото: _einatklein_

Зимой того же года Макаревич и Кляйн поженились. Они устроили еврейскую свадьбу в Израиле. Сама Эйнат признавалась, что у нее прекрасные отношения с детьми музыканта, а также с его сестрой.

Ранее жена Андрея Макаревича рассказала, как эвакуировала родителей из Киева.

Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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