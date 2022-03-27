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Жена Андрея Макаревича рассказала, как эвакуировала родителей из Киева

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня
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27 марта, 16:24
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Жена Андрея Макаревича Эйнат Кляйн родом из Киева. Ей пришлось экстренно эвакуировать родителей из столицы Украины после того, как в соседний дом прилетел снаряд
Жена Андрея Макаревича эвакуировала родителей из Киева в Израиль
Жена Андрея Макаревича эвакуировала родителей из Киева в Израиль / Фото: Instagram

Эйнат Кляйн и Андрей Макаревич, которые скоро станут родителям, сейчас живут в Израиле. Как призналась жена музыканта, ее родители только неделю назад приехали к ним.

Мои родители, как и Андрей, были уверены, что такого быть не может. Ситуация действительно какая-то фантасмагорическая. Никто не мог ее предвидеть. Поэтому они ехали позже, когда уже были военные действия в Киеве. ...С помощью еврейских и израильских спасательных миссий и организаций, которые очень помогли нам, – рассказала Эйнат в интервью программе "Сніданок.Онлайн"

Макаревич и Кляйн замужем за 2019 год.
Макаревич и Кляйн замужем за 2019 год. / Фото: _einatklein_

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Родителям Эйнат пришлось пересечь три границы, чтобы добраться до дочери.

Все это было нервно и тревожно, потому что был неизвестен еще механизм всех этих действий и были риски. Всегда задаешь себе вопрос: правильно ли я делаю.

Напомним, Андрей Макаревич активно выступает против российской агрессии. Артист один из немногих российских звезд, кто не боится говорить, что Путин напал на Украину.

Ранее Андрей Макаревич объяснил россиянам, почему украинцам не стоит рассказывать о "братских народах"

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Элина Пелешенко
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