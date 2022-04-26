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Новонароджений син Андрія Макаревича не матиме російського громадянства

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні
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26 квітня, 08:04
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Наприкінці березня 68-річний Андрій Макаревич знову став батьком. Його дружина Ейнат Кляйн народила артисту сина в одній із ізраїльських клінік
Дружина Андрія Макаревича розповіла, що це вона проти російського громадянства для сина
Дружина Андрія Макаревича розповіла, що це вона проти російського громадянства для сина / Фото: instagram.com/_einatklein, Скріншот з YouTube

Дружина лідера "Машина часу" вже багато років мешкає в Ізраїлі, а ось сам музикант переїхав нещодавно. Як зізналася Ейнат Кляйн інтерв'ю "Обережно: Собчак", що син не матиме російського громадянства.

Це абсолютно свідоме моє рішення. Це безпечніше зараз для нього. Головне – навіщо?! Ізраїльське громадянство перекриває усі 99,9% його потреб.

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Як зазначила дружина Андрій Макаревича, для неї Ізраїль – єдина безпечна країна.

Вважаю, справжній єврей має жити в Ізраїлі

Нагадаємо, для Андрія Макаревича це четверта дитина, а для його дружини – перша.

Що відомо про Андрія Макаревича та Ейнат Кляйн

Ейнат – киянка. Вона журналістка, фотограф та екскурсовод. Вперше вона зустрілася з артистом у 2019 році під час поїздки Ефіопією.

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Макаревич та Кляйн одружені з 2019 року.
Макаревич та Кляйн одружені з 2019 року. / Фото: _einatklein_

Взимку того ж року Макаревич та Кляйн одружилися. Вони влаштували єврейське весілля в Ізраїлі. Сама Ейнат зізнавалася, що має прекрасні стосунки з дітьми музиканта, а також з його сестрою.

Раніше дружина Андрія Макаревича розповіла, як евакуювала батьків із Києва.

Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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