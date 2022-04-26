Новонароджений син Андрія Макаревича не матиме російського громадянства

Дружина лідера "Машина часу" вже багато років мешкає в Ізраїлі, а ось сам музикант переїхав нещодавно. Як зізналася Ейнат Кляйн інтерв'ю "Обережно: Собчак", що син не матиме російського громадянства.
Це абсолютно свідоме моє рішення. Це безпечніше зараз для нього. Головне – навіщо?! Ізраїльське громадянство перекриває усі 99,9% його потреб.
Як зазначила дружина Андрій Макаревича, для неї Ізраїль – єдина безпечна країна.
Далі по темі
Вважаю, справжній єврей має жити в Ізраїлі
Нагадаємо, для Андрія Макаревича це четверта дитина, а для його дружини – перша.
Що відомо про Андрія Макаревича та Ейнат Кляйн
Ейнат – киянка. Вона журналістка, фотограф та екскурсовод. Вперше вона зустрілася з артистом у 2019 році під час поїздки Ефіопією.
Взимку того ж року Макаревич та Кляйн одружилися. Вони влаштували єврейське весілля в Ізраїлі. Сама Ейнат зізнавалася, що має прекрасні стосунки з дітьми музиканта, а також з його сестрою.
Раніше дружина Андрія Макаревича розповіла, як евакуювала батьків із Києва.
"Ми з України! Сьогодні вночі однією українкою стало більше! P.S. Христос Воскрес!"