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Умер актер Олег Вавилов – звезда телепередачи "Кабачок 13 стульев"

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
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22 февраля, 21:40
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Советского и российского артиста не стало 22 февраля в возрасте 72 лет
На 72-м году жизни скончался Олег Вавилов.
На 72-м году жизни скончался Олег Вавилов. / Фото: kino-teatr.ru

О смерти Олега Вавилова сообщил сайт "Театр Сатиры" . Олег Михайлович был заслуженным артистом РСФСР, народным артистом России, звездой юмористической телепередачи "Кабачок "13 стульев".

О причине смерти Олега Вавилова пока неизвестно. Отмечается, что о месте и времени прощания будет объявлено позже.

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Биография Олега Вавилова

Артист родился в Термезе, Узбекистан, 8 января 1950 года в семье военнослужащего, сообщает "Википедия".

В 1967 году он поступил в ГИТИС им. Луначарского. Дипломными работами актера стали роли в спектаклях "Женитьба" Николая Гоголя и "Платон Кречет" Корнийчука.

Кадр из фильма

Играл в казанском БДТ им. Качалова, московском ТЮЗе, Театре на Малой Бронной, театре "У Никитских ворот", "Сфере" и театре "Модерн". С 2004 года находился в труппе Театра Сатиры.

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В 1976 году Олег Михайлович дебютировал в кино. Он сыграл роль ординарца Алеши в фильме "Псевдоним: Лукач". Через год артист сыграл одну из своих самых знаковых ролей – роль Юры в фильме "Странная женщина". Всего на счету Вавилова более 50 ролей и несколько престижных наград, включая приз "Хрустальная роза" и премию "Чайка".

Также актер снимался в сатирической передаче "Кабачок "13 стульев".

Напомним, на днях стало известно о смерть знаменитого актера и режиссера Бориса Невзорова

Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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