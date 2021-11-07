Умер один из основателей известной регги-группы UB40 Теренс Уилсон

Теренс Уилсон, более известный как Астро, был перкуссионистом и вокалистом группы UB40 с 1978 по 2013 год. К слову, этим летом умер другой член-основатель коллектива – Брайан Трэверс. Ему было 62 года.
Сегодня мы услышали печальную новость о том, что бывший участник UB40 Теренс Уилсон, более известный как Астро, скончался после непродолжительной болезни. Наши искренние соболезнования его семье, – говорится в заявлении группы в Twitter.
RIP ASTRO— UB40 (@UB40OFFICIAL) November 6, 2021
We have heard tonight, the sad news that ex-member of UB40, Terence Wilson, better know as Astro, has passed away after a short illness.
Our sincere condolences to his family
UB40 pic.twitter.com/6huxc1wN8k
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Что известно о группе UB40
Группа UB40 была основана в 1979 году в Бирмингеме. Ее создателями, помимо Астро, были Брайан Трэверс, Джимми Браун, Эрм Фолконер и Али Кэмпбелл.
Коллектив считается одним из самым популярных в своем жанре. В 2006 году UB40 были номинированы на премию Грэмми в категории регги.
UB40 – The Way You Do The Things You Do
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