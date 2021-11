Умер один из основателей известной регги-группы UB40 Теренс Уилсон

Теренс Уилсон, более известный как Астро, был перкуссионистом и вокалистом группы UB40 с 1978 по 2013 год. К слову, этим летом умер другой член-основатель коллектива – Брайан Трэверс. Ему было 62 года.

RIP ASTRO



We have heard tonight, the sad news that ex-member of UB40, Terence Wilson, better know as Astro, has passed away after a short illness.

Our sincere condolences to his family



UB40 pic.twitter.com/6huxc1wN8k