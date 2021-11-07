Звезды
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
Колос - Шахтер: онлайн Колос - Шахтер: онлайн 🔥 Шевченко нашел работу Маска, кто ты? Маска, кто ты? 💉 Депутаты - антивакцинаторы

Откровения Лободы

Гага и Гуччи

Архив Ротару

Мнение о "Вечных"

Шоу "Маска". Сезон 2

Трибьют Тату
СЕГОДНЯ Звезды Зарубежные

Умер один из основателей известной регги-группы UB40 Теренс Уилсон

Инна Петрова Инна Петрова Редактор проекта "Звезды"
7 ноября, 17:57
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Теренс "Астро" Уилсон скончался в возрасте 64 лет. Причиной смерти музыканта стала болезнь, с которой он боролся последние несколько месяцев
Умер музыкант Теренс Уилсон
Умер музыкант Теренс Уилсон / Фото: Twitter

Теренс Уилсон, более известный как Астро, был перкуссионистом и вокалистом группы UB40 с 1978 по 2013 год. К слову, этим летом умер другой член-основатель коллектива – Брайан Трэверс. Ему было 62 года.

Сегодня мы услышали печальную новость о том, что бывший участник UB40 Теренс Уилсон, более известный как Астро, скончался после непродолжительной болезни. Наши искренние соболезнования его семье, – говорится в заявлении группы в Twitter.

Реклама

Что известно о группе UB40

Группа UB40 была основана в 1979 году в Бирмингеме. Ее создателями, помимо Астро, были Брайан Трэверс, Джимми Браун, Эрм Фолконер и Али Кэмпбелл.

Реклама

Коллектив считается одним из самым популярных в своем жанре. В 2006 году UB40 были номинированы на премию Грэмми в категории регги.

UB40 – The Way You Do The Things You Do

Реклама

Еще новости по теме:

Инна Петрова
Инна Петрова Редактор проекта "Звезды"

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Далее по теме

Все о звездах
Показать больше
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Она сказала "ДА"
Кристен Стюарт & Дилан Майер
Как это было?
Follow за ЗВЕЗДЫ
На кого подписаться
NK @kamenskux | 5.4 млн
NK @kamenskux | 5.4 млн
Оля Полякова @polyakovamusic | 2.4 млн
Оля Полякова @polyakovamusic | 2.4 млн
Монатик @monatik_official | 2.5 млн
Монатик @monatik_official | 2.5 млн
Тина Кароль @tina_karol | 1.8 млн
Тина Кароль @tina_karol | 1.8 млн
Олег Винник @olegg.vynnyk | 964K
Олег Винник @olegg.vynnyk | 964K
1/2
Сольник звезды
MARUV
13 ноября / 20:00
Главные концерты ноября
Опрос
Be like Carrie Bradshow
Хочешь арендовать знаменитую квартиру героини
Сколько стоит жилье в стиле Керри
Откровенно для VOGUE
Lady GAGA в британском журнале
Больше фоток звезды
Звезда 2000-х
Куда пропала певица Лама
Смотреть интервью
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять