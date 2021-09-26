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Умер Алан Ланкастер – один из основателей группы Status Quo

Инна Петрова Инна Петрова Редактор раздела "Звезды"
26 сентября, 14:36
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Основатель известной британской рок-группы скончался у себя дома. Долгое время Ланкастер страдал от рассеянного склероза, хотя до последнего выходил на сцену
Алан Ланкастер умер в возрасте 72 лет
Алан Ланкастер умер в возрасте 72 лет / Фото: Getty Images

Бас-гитарист, участник и один из основателей британской рок-группы Status Quo – Алан Ланкастер – ушел из жизни в возрасте 72 лет.

У Ланкастера был рассеянный склероз. Музыкант умер в своем доме в Сиднее, сообщается на сайте группы.

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О смерти Алана Ланкастера также написал его друг, журналист Крейг Беннет в Facebook:

Я убит горем, объявив о кончине Алана Ланкастера, британского короля музыки, бога гитары и члена-основателя культовой группы Status Quo.

Алан Ланкастер / Фото: Getty Images

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Status Quo — британская рок-группа, которую в 1962 году основали Алан Ланкастер и Фрэнсис Росси. Группа играла в стиле рок-н-ролл с элементами ритм-энд-блюза.

С 2005 года более 60 синглов коллектива попадали в официальный чарт, а 22 сингла входили в британскую "десятку".

Алан Ланкастер (слева) в составе Status Quo / Фото: Getty Images
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Самые известные композиции Status Quo — "In The Army Now", "Down, down", "Rockin' All Over the World". Мало кто знает, что песня "In The Army Now" была написана братьями Робом и Ферди Болландами, а Status Quo лишь издали свою версию в 1986 году.

Status Quo – In The Army Now

Коллектив продолжает выступать до сих пор, хотя Алан Ланкастер покинул его в 1985 году. В 2013-2014 он принял участие в большом туре оригинального состава Status Quo.

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Инна Петрова
Инна Петрова Редактор раздела "Звезды"

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

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