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Помер один із засновників відомої реггі-групи UB40 Теренс Вілсон

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка проєкту "Зірки"
7 листопада, 17:57
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Теренс "Астро" Вілсон помер у віці 64 років. Причиною смерті музиканта стала хвороба, з якою він боровся останні кілька місяців
Помер музикант Теренс Вілсон
Помер музикант Теренс Вілсон / Фото: Twitter

Теренс Вілсон, більш відомий як Астро, був перкусіоністом та вокалістом гурту UB40 з 1978 по 2013 рік. До речі, цього літа помер інший член-засновник колективу – Брайан Треверс. Йому було 62 роки.

Сьогодні ми почули сумну новину про те, що колишній учасник UB40 Теренс Вілсон, відоміший як Астро, помер після нетривалої хвороби. Наші щирі співчуття його родині, – йдеться у заяві групи у Twitter.

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Що відомо про гурт UB40

Група UB40 була заснована 1979 року в Бірмінгемі. Її творцями, крім Астро, були Браян Треверс, Джиммі Браун, Ерм Фолконер та Алі Кемпбелл.

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Колектив вважається одним із найпопулярніших у своєму жанрі. У 2006 році UB40 були номіновані на премію Греммі в категорії реггі.

UB40 – The Way You Do The Things You Do

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Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка проєкту "Зірки"

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

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