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Умер режиссер "Ассы" Сергей Соловьев

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Руководитель проекта "Звезды" Сегодня
13 декабря, 17:59
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В Москве скончался знаменитый советский и российский кинорежиссер, сценарист и продюсер Сергей Соловьев
Умер Сергей Соловьев
Умер Сергей Соловьев / Фото: moskvichmag.ru

Сергей Соловьев скончался в Москве, сообщает Telegram-канал Mash. Режиссеру было 77 лет. Причина смерти не уточняется.

Фильмография Сергея Соловьева насчитывает десятки картин, среди которых "Асса", "Сто дней после детства", "Черная роза — эмблема печали, красная роза — эмблема любви" и другие культовые работы.

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Ушел из жизни Сергей Соловьев
Ушел из жизни Сергей Соловьев / Фото: uznayvse

Сергей Соловьев: краткая биография

Сергей Соловьев родился в 1944 году в городе Кемь Карело-Финской ССР (ныне – Карельская Республика). Окончил режиссерский факультет ВГИКа (мастерская М. Ромма и А. Столпера). В 1969 году начал работать на "Мосфильме", дебютировав как режиссер в том же году двумя новеллами по рассказам Чехова в киноальманахе "Семейное счастье".

В1981 и 1987 годах Сергей Соловьев был членом жюри Венецианского кинофестиваля. В 1996 году был режиссёром тура предвыборной кампании Бориса Ельцина под названием "Голосуй, или проиграешь".

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До последних дней жизни Сергей Александрович преподавал во ВГИКе на режиссерском факультете, руководил режиссерской и актерской мастерскими, был профессором.

Был трижды женат. Третья супруга – актриса Татьяна Друбич, которая родила режиссеру дочь Анну в 1984 году. Сейчас Анна проживает в Лос-Анджелесе, США.

Ранее мы сообщали, что умер продюсер и основатель "Кинотавра" Марк Рудинштейн. Не так давно ушел и жизни известный певец, поэт и композитор Александр Градский.

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Руководитель проекта "Звезды" Сегодня

Аня следит за актуальными событиями в мире шоу-бизнеса, а также проводит эксклюзивные интервью со звездами. В журналистике с 2017 года. Ранее работала корреспондентом пресс-службы Нового канала. Окончила Институт международных отношений НАУ. По специальности - аналитик консолидированной информации, переводчик. Ведет личный блог о закулисье журналистики.

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