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Умер знаменитый французский фотограф Патрик Демаршелье

Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
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31 марта, 23:20
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Выдающийся французский мастер модной фотографии Патрик Демаршелье ушел из жизни в возрасте 78 лет. О смерти сообщили близкие фотографа

Один из самых успешных и знаменитых fashion-фотографов в мире Патрик Демаршелье ушел из жизни 31 марта. О кончине мастера сообщили на его официальной странице в Instagram.

С большой грустью мы сообщаем о кончине Патрика Демаршелье 31 марта 2022 года в возрасте 78 лет,- написали близкие фотографа.

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Личный фотограф Принцессы Дианы

Патрик Демаршелье прославился на весь мир благодаря своему уникальному видению кадра. Работы французского фотографа не раз украшали страницы известно глянца: Harper’s Bazaar, ELLE, Vogue, Rolling Stone, Newsweek, Life.

Неоднократно Демаршелье приглашали для работы из всемирно известными модными брендами. Модели Armani, Chanel, Gap, Versace, L’Oréal и других модных домов мечтали появится в его кадре.

Однако, многим Демаршелье запомнился, как личный фотограф Принцессы Дианы. Он часто делал снимки для королевской особы и именно он смог запечатлеть Леди Ди такой, какой ее никогда не видел мир.

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Принцесса Диана /Фото: Патрик Демаршелье

Мы разговаривали, смеялись, потом "Щёлк", а камеры как будто и нет. Её и не должно быть, – рассказывал о работе с Дианой Демаршелье.

Портрет принцессы 1992 года стал одной из самых известный работ Демаршелье.

Принцесса Диана /Фото: Патрик Демаршелье

Ранее мы сообщали, что барабанщик рок-группы Foo Fighters Тейлор Хокинс скончался во время гастролей.

Мария Коробова
Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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