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У Москві попрощалися з Анастасією Вознесенською: як пройшли похорони акторки (фото)

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
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17 січня, 12:06
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Декілька днів тому пішла з життя дружина Андрія Мягкова – Анастасія Вознесенська. 17 січня артистку проводять в останню путь
У Москві провели в останню путь Анастасію Вознесенську.
У Москві провели в останню путь Анастасію Вознесенську. / Фото: скриншот

У лютому 2021 року прощалися зі знаменитим актором Андрієм Мягковим, а цьогоріч прощаються і з його дружиною. 14 січня стало відомо, що померла акторка Анастасія Вознесенська. Їй було 78 років.

Артистка останнім часом серйозно хворіла – здоров'я Вознесенської підкосили інсульт та менінгіт. Вона навіть не змогла прийти на похорон чоловіка, з яким прожила у шлюбі 58 років.

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А у середині грудня в Анастасії Вознесенської виявили коронавірус. Офіційною причиною смерті акторки стали ускладнення після COVID-19.

Сьогодні зірку радянського кіно проводять в останню путь. Вона лише на 11 місяців пережила свого коханого чоловіка.

17 січня артистку проводжали в останню путь.
17 січня артистку проводжали в останню путь. / Фото: starhit

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Церемонія прощання відбулася у Московському художньому театрі ім. А.П.Чехова. Тут Вознесенська працювала багато років поспіль.

Прийшли попрощатись з акторкою її колеги та знайомі, зокрема Ігор Золотовицький та Костянтин Хабенський.

Прощались з акторкою її колеги та близькі люди.
Прощались з акторкою її колеги та близькі люди. / Фото: starhit

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Ви (Вознесенська, – Ред.) зараз поряд з Андрієм. Їхня сім'я для мене — не лише приклад близькості чоловіка та дружини, це щось більше. Зараз ми згадуватимемо її як прекрасну акторку, красуню. Але, звичайно, головне, це їхнє кохання з М'яковим, – скзава під час промови Золотовицький.

Також згадали величну історію кохання Мягкова та Вознесенської і колега з театру, де працювала Анастасія Валентинівна.

Історія їхнього кохання була важливішою за будь-які творчі досягнення. Разом вони навчалися у Школі-студії, працювали в "Сучаснику", перейшли до МХАТу, залишили сцену, коли почало підводити здоров'я. Останнє десятиліття вони жили замкнуто, присвячуючи себе турботі одне про одного. Менш ніж рік тому ми проводили Андрія Васильовича в останню путь. Тепер вони знову разом, – ділились з театру.

Як пише "СтарХит" поховають Анастасію Вознесенську на Троєкурівському цвинтарі. Труну з тілом акторки проводили під оплески.

Що відомо про Анастасію Вознесенську

Актоорка народилася 1943 року в Москві. Вона навчалася у Школі-студії МХАТ, де й познайомилася зі своїм майбутнім чоловіком Андрієм М'яковим. У 1965 році Вознесенська розпочала кар'єру в "Сучаснику", а пізніше перейшла до МХАТу.

Вознесенська дебютувала у кіно, зігравши радистку Аню Родіонову у фільмі "Майор Вихор". Також вона знімалася у таких картинах – "Гараж", "Вокзал для двох", "Аварія – дочка мента".

М'яков та Вознесенська одружилися під час навчання на другому курсі і з того часу не розлучалися. Друзі їх жартома називали сіамськими близнюками.

Андрій Мягков та Анастасія Вознесенська
Андрій Мягков та Анастасія Вознесенська / Фото: Скриншот из видео

У подружжя за 58 років шлюбу так і не з'явилось дітей. Лише через довгий час Мягков сказав, що причина бездітності – це робота, якій вони присвятили все своє життя.

До слова, Анастасія Вознесенська була поруч із чоловіком до останньої хвилини. Актор помер 18 лютого торік на руках коханої.

Раніше стало відомо про смерть українського актора Євгена Федорченка.

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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