У Москві попрощалися з Анастасією Вознесенською: як пройшли похорони акторки (фото)

Декілька днів тому пішла з життя дружина Андрія Мягкова – Анастасія Вознесенська. 17 січня артистку проводять в останню путь

У Москві провели в останню путь Анастасію Вознесенську. / Фото: скриншот

У лютому 2021 року прощалися зі знаменитим актором Андрієм Мягковим, а цьогоріч прощаються і з його дружиною. 14 січня стало відомо, що померла акторка Анастасія Вознесенська. Їй було 78 років.

Артистка останнім часом серйозно хворіла – здоров'я Вознесенської підкосили інсульт та менінгіт. Вона навіть не змогла прийти на похорон чоловіка, з яким прожила у шлюбі 58 років.

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А у середині грудня в Анастасії Вознесенської виявили коронавірус. Офіційною причиною смерті акторки стали ускладнення після COVID-19.

Сьогодні зірку радянського кіно проводять в останню путь. Вона лише на 11 місяців пережила свого коханого чоловіка.

17 січня артистку проводжали в останню путь. / Фото: starhit

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Церемонія прощання відбулася у Московському художньому театрі ім. А.П.Чехова. Тут Вознесенська працювала багато років поспіль.

Прийшли попрощатись з акторкою її колеги та знайомі, зокрема Ігор Золотовицький та Костянтин Хабенський.

Прощались з акторкою її колеги та близькі люди. / Фото: starhit

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Ви (Вознесенська, – Ред.) зараз поряд з Андрієм. Їхня сім'я для мене — не лише приклад близькості чоловіка та дружини, це щось більше. Зараз ми згадуватимемо її як прекрасну акторку, красуню. Але, звичайно, головне, це їхнє кохання з М'яковим, – скзава під час промови Золотовицький.

Також згадали величну історію кохання Мягкова та Вознесенської і колега з театру, де працювала Анастасія Валентинівна.

Історія їхнього кохання була важливішою за будь-які творчі досягнення. Разом вони навчалися у Школі-студії, працювали в "Сучаснику", перейшли до МХАТу, залишили сцену, коли почало підводити здоров'я. Останнє десятиліття вони жили замкнуто, присвячуючи себе турботі одне про одного. Менш ніж рік тому ми проводили Андрія Васильовича в останню путь. Тепер вони знову разом, – ділились з театру.

Як пише "СтарХит" поховають Анастасію Вознесенську на Троєкурівському цвинтарі. Труну з тілом акторки проводили під оплески.

Що відомо про Анастасію Вознесенську

Актоорка народилася 1943 року в Москві. Вона навчалася у Школі-студії МХАТ, де й познайомилася зі своїм майбутнім чоловіком Андрієм М'яковим. У 1965 році Вознесенська розпочала кар'єру в "Сучаснику", а пізніше перейшла до МХАТу.

Вознесенська дебютувала у кіно, зігравши радистку Аню Родіонову у фільмі "Майор Вихор". Також вона знімалася у таких картинах – "Гараж", "Вокзал для двох", "Аварія – дочка мента".

М'яков та Вознесенська одружилися під час навчання на другому курсі і з того часу не розлучалися. Друзі їх жартома називали сіамськими близнюками.

Андрій Мягков та Анастасія Вознесенська / Фото: Скриншот из видео

У подружжя за 58 років шлюбу так і не з'явилось дітей. Лише через довгий час Мягков сказав, що причина бездітності – це робота, якій вони присвятили все своє життя.

До слова, Анастасія Вознесенська була поруч із чоловіком до останньої хвилини. Актор помер 18 лютого торік на руках коханої.

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