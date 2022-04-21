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У Росії вирішили помститися Макаревичу через його критику путінського режиму: музикант відреагував

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні
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21 квітня, 09:00
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Андрій Макаревич неодноразово висловлювався на підтримку України та критикував Путіна. Тепер у Росії стали скасовувати концерти "Машини часу"
Андрій Макаревич прокоментував скасування концертів "Машини часу"
Андрій Макаревич прокоментував скасування концертів "Машини часу" / Фото: AFP, скріншот

Андрій Макаревич, на відміну від путінських зірок Баскова та Гагаріної, не боїться залишитися без концертів у Росії. Як зазначив музикант, це не вперше. У себе в Telegram-каналі лідер "Машини часу" нагадав історію скасування концертів гурту.

Перші заборони розпочалися наприкінці сімдесятих років.

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Грали по студентських гуртожитках та будинках культури, були самі по собі, тому заборонити нас, як і взагалі зловити, було не дуже просто – ми ніде не перебували.

Більше 130 людей вже підписали звернення
Більше 130 людей вже підписали звернення / Фото: Аргументи та Факти

Як розповів Макаревич, у 1979 році "Машина часу" опинилася в "Росконцерті". Гарне життя тривало до 1982 року, коли було написано статтю "Рагу з синьої птиці".

На півроку нас закрили. Далі все було чудово до 2014 року – Крим, Донбас. На півтора року нас записали у "друзі хунти". Пройшло це. Я до того, що коли сьогодні знову скасовують концерти, можу лише висловити жаль нашим фанам і нагадати – нічого нового. Давно живемо. Житимемо далі.

Раніше Андрій Макаревич озвучив припущення, через що Путін так ненавидить Україну.

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Я віддала б своє життя без сумнівів в обмін на тих, хто залишився в Маріуполі.

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