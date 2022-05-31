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"Я тебя уничтожу!": бешеная Любовь Успенская угрожала соседям и избила их собаку посреди улицы

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
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31 мая, 07:48
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Артистка-путинистка всегда славилась скандальными выходками. На днях она во всей красе решила показать свой характер соседям из загородного поселка
Любовь Успенская устроила очередной скандал
Любовь Успенская устроила очередной скандал / Фото: Скриншот из видео

Любовь Успенская, которая назвала Моргенштерна "г*вном" , любит скандалить. Это фанатка Путина доказала, вызверившись ни с того ни с сего на своих соседей.

На днях Успенская вместе с дочерью Таней выгуливала своего йоркширского терьера, за которого она буквально готова убить, в загородном поселке. В один момент к любимцу артистки подбежал играть соседский трехмесячный французский бульдог, сообщают росСМИ.

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Впрочем, Успенская решила, будто щенок представляет страшную угрозу для ее пса, поэтому она набросилась на бульдога, побежала за ним и оказалась на территории соседского дома. Во дворе сидел еще один французский бульдог – старый и почти неходячий. Именно на нем певица "отыгралась".

Она принялась бить собаку по голове рукояткой от поводка. Хозяйка с трудом смогла оттянуть неадекватную Успенскую от бедного животного. Конечно, снять на видео этот момент никому не пришло в голову, потому что нужно было спасать пса. Но на этом артистка не успокоилась и продолжила сыпать проклятиями – теперь в адрес хозяев и их гостей, тоже ставших свидетелями этого скандала. Не постеснялась даже маленьких детей, – рассказал один из очевидцев.

68-летняя Успенская никак не могла угомониться – она угрожала соседям и бросалась на животное.

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Я тебя уничтожу! Моя собака чуть не загрызла ваша тварь, и еще мою ногу укусила, – кричала бешеная Успенская.

Отмечается, что соседи, которые стали "жертвой" артистки уже обратилась к адвокату, чтобы тот помог наказать Успенскую через суд.

Любовь Успенская также решила позвать свою юристку. Артистка считает, что соседка просто хочет содрать с нее деньги.

Чего от меня хотят, денег? Принципиально не дам ни копейки! За что? Чтобы не дать в эфиры видео, как я ругаюсь матом на владелицу собак, которые покусали меня? Ни на какой шантаж и провокации я не поддамся! Зарубите себе на носу!, – высказалась певица.

Отметим, королева шансона родилась в Киеве и часто давала концерты в Украине . Более того, Успенская заявляла, что не считает себя российской певицей, ведь у нее американское гражданство. Впрочем, во время полномасштабной войны РФ против Украины она так и не решилась озвучить свою позицию или осудить рашистских оккупантов за их зверства.

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Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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