Жанне Фриске – 48: как звезда боролась с раком и где сейчас ее любимый Шепелев с сыном

Певица могла бы сегодня отмечать свой день рождения в кругу семьи. Если бы не смертельная болезнь. "Сегодня" вспоминает последние дни артистки и как ее гибель разъединила родных

Жанне Фриске - 48 / Фото: Коллаж: Сегодня

Сегодня, 8 июля, популярная российская певица Жанна Фриске могла бы праздновать свой 48-й день рождения в кругу самых родных. Однако несколько лет назад артистка столкнулась с тяжелым испытанием – раком головного мозга. Ей не удалось выйти победительницей из этой борьбы. Летом 2015 года звезда угасла навсегда.

Как Жанна Фриске пыталась побороть недуг и что сейчас с ее единственным сыном Платоном и мужем Дмитрием Шепелевым – читайте в материале на сайте "Сегодня".

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Борьба с раком

У Жанны Фриске была блестящая карьера. Она была участницей группы "Блестящие", затем начала сольную деятельность. Артистку видели в роли актрисы. Жанна сыграла ведьмочку Алису Буркунову в "Ночном дозоре". Также ее игру можно было увидеть в проектах "Няня", "Умножающая печаль" и "О чем говорят мужчины".

Группа "Блестящие"

В 2011 году она закрутила роман с телеведущим Дмитрием Шепелевым. В 2013 году у них родился сын Платон.

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Жанна Фриске с мужем/ певица с ребенком

Казалось бы, жизнь Жанны Фриске просто идеальна. Однако тот же 2013 год стал не только счастливым для артистки, но и роковым. Еще во время беременности Фриске узнала о страшном диагнозе – глиобластома, с чем сейчас борется другая звезда Анастасия Заворотнюк.

Жанна Фриске узнала о болезни во время беременности. Фото: соцсети

Жанна Фриске скрывала свою болезнь и не появлялась на публике, потому что не хотела привлекать к себе внимание. Только зимой 2014 года родные артистки сообщили ужасную новость фанатам.

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Сама же Фриске продолжала избегать публики. Однако в Сеть попадали ее фото, где отчетливо видно – женщины, которую называли секс-символом и от которой были без ума миллионы мужчин, больше нет. Болезнь изменила звезду. Она передвигалась на инвалидной коляске.

Жанна Фриске боролась с раком

Жанну Фриске поддерживали не только родственники, но и друзья и поклонники, которые пожертвовали на дорогие операции и лекарства 69 миллионов рублей (около 2 млн долларов). Большую часть этих средств звезда отдала онкобольным детям.

Жанна Фриске боролась с раком

Полтора года артистка сражалась с раком мозга четвертой стадии. Она лечилась в США, Германии и Китае. Впоследствии певица вернулась домой в Москву. Поговаривали, что Жанне становится лучше.

Но 15 июня 2015 года Жанна Фриске умерла. Она ушла из жизни в возрасте 40 лет. В то время рядом с ней была лучшая подруга звезды Оля Орлова из золота состава "Блестящих".

Фриске с Орловой. Фото: соцсети

Во время курса лечения у Фриске была возможность видеться со своим маленьким сыном. Наверное, эти моменты были для нее самыми ценными.

Жанна Фриске с сыном и родными

Кстати, ходит легенда, якобы Жанну Фриске постигло проклятие "Ничего дозора", в котором она снималась. Ведь после съемок в жизни других актеров произошло много несчастий.

Фриске против Шепелева

Смерть артистки еще больше разъединила ее семью и гражданского мужа. Вдовец даже запретил видеться родным Жанне с сыном Платоном.

Владимир Фриске/ Дмитрий Шепелев с Платоном

Шесть лет продолжались затяжные споры между Шепелевым и родными. Ведущий и отец Жанны Владимир регулярно обвиняли друг друга в гибели артистки, пиаре на ее болезни, в исчезновении денег певицы, лжи и т.д. Также они судились за наследие знаменитости.

Только в июне 2022 года стало известно, что любимый и родные Жанны Фриске смогли найти компромисс. Как сообщают СМИ, между телеведущим и Владимиром было подписано мировое соглашение в суде.

Известно, что сейчас Дмитрий Шепелев встречается с экс-женой российского бизнесмена Екатериной Тулуповой, у которой есть дочь Лада. По словам ведущего, его и Катю познакомили их дети-ровесники – они посещали один детский сад. Платон живет с отцом и его новой избранницей. Кстати, недавно у Кати и Дмитрия родился общий сын Тихон.

У Шепелева новая семья / Фото: instagram.com/dmitryshepelev

После начала полномасштабной войны Шепелев с семьей уехал из РФ. Куда именно – неизвестно. 24 февраля он извинился перед украинцами, но добавил, что такое простить невозможно.

Мне особенно страшно оттого, что я сейчас отвез ребенка в школу, а мои друзья в Киеве и других городах Украины ведут детей в бомбоубежище. Это не укладывается в голове, – писал Дмитрий.

Дмитрий Шепелев не поддерживает войну. Фото: скриншот Instastories

Недавно стало известно, что сестра Жанны Фриске борется с онкологией.