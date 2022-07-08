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Жанні Фріске – 48: як зірка боролась з раком та де зараз її коханий Шепелєв з сином

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
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8 липня, 11:20
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Співачка могла б сьогодні відзначати свій день народження у колі сім'ї. Якби не смертоносна хвороба. "Сьогодні" згадує останні дні артистки та як її загибель роз'єднала рідних
Жанні Фріске - 48
Жанні Фріске - 48 / Фото: Колаж: Сьогодні

Сьогодні, 8 липня, популярна російська співачка Жанна Фріске могла б святкувати свій 48-й день народження у колі найрідніших. Однак декілька років тому артистка зіткнулась з надважким випробовуванням – раком головного мозку. Їй не вдалось вийти переможницею з цієї боротьби. Влітку 2015 року зірка згасла назавжди.

Як Жанна Фріске намагалась побороти недугу та що зараз з її єдиним сином Платоном і чоловіком Дмитром Шепелєвим – читайте в матеріалі на сайті "Сьогодні".

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Боротьба з раком

У Жанни Фріске була блискуча кар'єра. Вона була учасницею гурту "Блестящие", потім почала сольну діяльність. Артистку бачили у ролі акторки. Жана зіграла відьмочку Алісу Буркунову у "Нічному дозорі". Також її гру можна було побачити у проєктах "Няня", "Що примножує печаль" та "Про що розмовляють чоловіки".

Гурт "Блестящие"
Гурт "Блестящие"

У 2011 році вона закрутила роман з телеведучим Дмитром Шепелєвим. У 2013 році у них народився син Платон.

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Жанна Фріске з чоловіком/ співачка з дитиною
Жанна Фріске з чоловіком/ співачка з дитиною

Здавалось би, життя Жанни Фріске просто ідеальне. Однак, той же 2013 рік став не лише щасливим для артистки, а й роковим. Ще під час вагітності Фріске дізналася про страшний діагноз – гліобластома, з чим зараз бореться інша зірка Анастасія Заворотнюк.

Жанна Фріске дізналась про хворобу під час вагітності. Фото: соцмережі

Жанна Фріске приховувала свою хворобу і не з'являлась на публіці, бо ж нехотіла привертати до себе увагу. Лише взимку 2014 року рідні артистки повідомили жахливу новину фанатам.

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Сама ж Фріске продовжувала уникати публіки. Однак у Мережу потрапляли її фото, де чітко видно – жінки, яку називали секс-символом та від якої шаленіли мільйони чоловіків, більше немає. Хвороба змінила зірку. Вона пересувалась на інвалідному візку.

Жанна Фріске боролась з раком
Жанна Фріске боролась з раком

Жанну Фріске підтримували не лише родичі, а й друзі та прихильнки, які пожертвували на дорогі операції та ліки 69 мільйонів рублів (близько 2 млн. доларів). Більшу частину цих коштів зірка віддала онкохворим дітям.

Жанна Фріске боролась з раком
Жанна Фріске боролась з раком

Півтора року артистка боролася із раком мозку четвертої стадії. Вона лікувалася у США, Німеччині та Китаї. Згодом співачка повернулась додому у Москву. Подейкували, що Жанні стає краще.

Але 15 червня 2015 року Жанна Фріске померла. Вона пішла з життя у віці 40 років. У той чам поруч з нею була накраща подруга зірки Оля Орлова з золото складу "Блестящих".

Фріске з Орловою. Фото: соцмережі

Під час курсу лікування Фріске траплялась нагода бачити свого маленького сина. Напевно, ці моменти були для неї чи не найціннішими.

Жанна Фріске з сином та рідними
Жанна Фріске з сином та рідними

До речі, ходить легенда, нібито Жанну Фріске спіткало проклаття "Нічого дозору", у якому вона знімалась. Адже після зйомок у житті акторів сталось чимало нещасть.

Фріске проти Шепелєва

Смерть артистки ще більше роз'єднала її сім'ю і громадянського чоловіка. Вдівець навіть заборонив бачитись рідним Жанни з сином Платоном.

Володимир Фріске/ Дмитро Шепелєв з Платоном
Володимир Фріске/ Дмитро Шепелєв з Платоном

Шість років тривали затяжні суперечки між Шепелєвим та рідними Фріске. Ведучий та батько Жанни Володимир регулярно звинувачували один одного у загибелі артистки, піарі на її хворобі, в зникненні грошей співачки, брехні тощо. Також вони судились за спадщину знаменитості.

Лише в червні 2022 року стало відомо, що коханий та рідні Жанни Фріске змогли знайти компроміс. Як повідомляють ЗМІ, між телеведучим та Володимиром було підписано мирову угоду в суді.

Відомо, що зараз Дмитро Шепелєв зустрічається з ексдружиною російського бізнесмена Катериною Тулуповою, у якої є донька Лада. За словами ведучого, його і Катю познайомили їхні діти-ровесники – вони відвідували один дитячий садок. Платон живе з батьком та його новою обраницею. До речі, нещодавно у Каті та Дмитра народився спільний син Тихон.

У Шепелєва нова сім'я
У Шепелєва нова сім'я / Фото: instagram.com/dmitryshepelev

Після початку повномашстабної війни Шепелєв зі сім'єю виїхали з РФ. Куди саме – невідомо. 24 лютого він перепросив в українців, але додав, що таке пробачити неможливо.

Мені особливо страшно від того, що я зараз відвіз дитину до школи, а мої друзі в Києві та інших містах України ведуть дітей до бомбосховища. Це не вкладається у голові, – писав Дмитро.

Дмитро Шепелєв не підтримує війну. Фото: скриншот Instastories

Нещодавно стало відомо, що сестра Жанни Фріске бореться з онкологією.

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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