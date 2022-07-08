Жанні Фріске – 48: як зірка боролась з раком та де зараз її коханий Шепелєв з сином

Сьогодні, 8 липня, популярна російська співачка Жанна Фріске могла б святкувати свій 48-й день народження у колі найрідніших. Однак декілька років тому артистка зіткнулась з надважким випробовуванням – раком головного мозку. Їй не вдалось вийти переможницею з цієї боротьби. Влітку 2015 року зірка згасла назавжди.
Як Жанна Фріске намагалась побороти недугу та що зараз з її єдиним сином Платоном і чоловіком Дмитром Шепелєвим – читайте в матеріалі на сайті "Сьогодні".
Боротьба з раком
У Жанни Фріске була блискуча кар'єра. Вона була учасницею гурту "Блестящие", потім почала сольну діяльність. Артистку бачили у ролі акторки. Жана зіграла відьмочку Алісу Буркунову у "Нічному дозорі". Також її гру можна було побачити у проєктах "Няня", "Що примножує печаль" та "Про що розмовляють чоловіки".
У 2011 році вона закрутила роман з телеведучим Дмитром Шепелєвим. У 2013 році у них народився син Платон.
Здавалось би, життя Жанни Фріске просто ідеальне. Однак, той же 2013 рік став не лише щасливим для артистки, а й роковим. Ще під час вагітності Фріске дізналася про страшний діагноз – гліобластома, з чим зараз бореться інша зірка Анастасія Заворотнюк.
Жанна Фріске приховувала свою хворобу і не з'являлась на публіці, бо ж нехотіла привертати до себе увагу. Лише взимку 2014 року рідні артистки повідомили жахливу новину фанатам.
Сама ж Фріске продовжувала уникати публіки. Однак у Мережу потрапляли її фото, де чітко видно – жінки, яку називали секс-символом та від якої шаленіли мільйони чоловіків, більше немає. Хвороба змінила зірку. Вона пересувалась на інвалідному візку.
Жанну Фріске підтримували не лише родичі, а й друзі та прихильнки, які пожертвували на дорогі операції та ліки 69 мільйонів рублів (близько 2 млн. доларів). Більшу частину цих коштів зірка віддала онкохворим дітям.
Півтора року артистка боролася із раком мозку четвертої стадії. Вона лікувалася у США, Німеччині та Китаї. Згодом співачка повернулась додому у Москву. Подейкували, що Жанні стає краще.
Але 15 червня 2015 року Жанна Фріске померла. Вона пішла з життя у віці 40 років. У той чам поруч з нею була накраща подруга зірки Оля Орлова з золото складу "Блестящих".
Під час курсу лікування Фріске траплялась нагода бачити свого маленького сина. Напевно, ці моменти були для неї чи не найціннішими.
До речі, ходить легенда, нібито Жанну Фріске спіткало проклаття "Нічого дозору", у якому вона знімалась. Адже після зйомок у житті акторів сталось чимало нещасть.
Фріске проти Шепелєва
Смерть артистки ще більше роз'єднала її сім'ю і громадянського чоловіка. Вдівець навіть заборонив бачитись рідним Жанни з сином Платоном.
Шість років тривали затяжні суперечки між Шепелєвим та рідними Фріске. Ведучий та батько Жанни Володимир регулярно звинувачували один одного у загибелі артистки, піарі на її хворобі, в зникненні грошей співачки, брехні тощо. Також вони судились за спадщину знаменитості.
Лише в червні 2022 року стало відомо, що коханий та рідні Жанни Фріске змогли знайти компроміс. Як повідомляють ЗМІ, між телеведучим та Володимиром було підписано мирову угоду в суді.
Відомо, що зараз Дмитро Шепелєв зустрічається з ексдружиною російського бізнесмена Катериною Тулуповою, у якої є донька Лада. За словами ведучого, його і Катю познайомили їхні діти-ровесники – вони відвідували один дитячий садок. Платон живе з батьком та його новою обраницею. До речі, нещодавно у Каті та Дмитра народився спільний син Тихон.
Після початку повномашстабної війни Шепелєв зі сім'єю виїхали з РФ. Куди саме – невідомо. 24 лютого він перепросив в українців, але додав, що таке пробачити неможливо.
Мені особливо страшно від того, що я зараз відвіз дитину до школи, а мої друзі в Києві та інших містах України ведуть дітей до бомбосховища. Це не вкладається у голові, – писав Дмитро.
Нещодавно стало відомо, що сестра Жанни Фріске бореться з онкологією.
"Я хочу, щоб вас теж прийшли рятувати, звільняти та "оперувати". Як ви за**али"