Жена Бруклина Бекхэма показала свое платье от Valentino и редкое фото с отцом-миллиардером

Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц обручились в 2020 году и лишь спустя два года смогли устроить свадьбу, о которой так долго мечтали. Торжество прошло в особняке отца невесты в Палм-Бич во Флориде.
На следующий день Никола опубликовала несколько кадров в Instagram, которые сделали фотографы во время церемонии и после нее.
Например, Никола показала редкий снимок, на котором она идет, держа за руку своего отца – миллиардера Нельсона Пельтца.
Далее по теме
Также Никола дала возможность своим фанатам поближе рассмотреть ее свадебное платье от Valentino.
Кроме этого, Пельтц разместила пару фото со своим супругом – 23-летним Бруклином Бекхэмом.
Напомним, Дэвид и Виктория Бекхэм поддерживают Украину. Пара открыла сбор средств для детей, которые пострадали во время войны в Украине.