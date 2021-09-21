Режиссер сериала Ход королевы отказался снимать продолжение и расстроил фанатов

Первый сезон сериала "Хода королевы" вышел в 2020 году и стал самым популярным мини-сериалом на Netflix. История шахматистки-вундеркинга захватила сериаломанов по всему миру

Скотт Фрэнк, Аня Тейлор-Джон и продюсер Уильям Хорберг / Фото: Getty Images

Вдобавок к популярности среди зрителей, сериал "Ход королевы вошел в тройку триумфаторов на премии "Эмми-2021". Поклонники ждали новостей о продолжении истории, но оказалось, что режиссер Скотт Фрэнк не планирует снимать второй сезон.

Как пишет ScreenRant, во время церемонии награждения "Эмми" Скотт Фрэнк заявил, что продолжения "Хода королевы" не будет, но они с командой планируют снять новую историю с такой же страстью. Несмотря на то, что сериал получил ошеломительный успех, по словам режиссера, вторым сезоном они могут лишь испортить то, что уже показали.

Мне очень жаль. Ненавижу кого-либо разочаровывать, но нет. Я чувствую, что мы уже рассказали ту историю, которую хотели, и я переживаю, позвольте мне сказать по-другому – я боюсь, что, если мы попытаемся рассказать больше, то испортим то, что уже рассказали, – сказал режиссер.

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Затем исполнительный продюсер сериала Уильям Хорберг добавил, что они обязательно продолжат работать вместе и попробуют найти другую интересную историю, которую расскажут с той же страстью и командой артистов.

Абсолютно, – подтвердила исполнительница главной роли Аня Тейлор-Джой.

Кадр из сериала "Ход королевы" / Фото: Imdb.com

Сериал "Ход королевы" рассказывает о юной Бет Хармон, которая попадает в детский дом после гибели матери и неожиданно открывает в себе талант к шахматам. Первый сезон посмотрели 62 миллиона зрителей, и проект получил "Эмми" за лучшую режиссуру, операторскую работу и как лучший мини-сериал.

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