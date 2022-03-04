Опра про українців: "Мужність українського народу запалила вогонь у людях у всьому світі"

Звезда ТВ прийшла у захват від мужності українців / Фото: instagram.com/oprah

Зараз іде дев'ятий день війни. Будь-яка допомога тепер дуже цінна!

На сторінках свого журналу Oprah Daily зірка ТБ опублікувала велике есе, в якому звернулася до українців, підтримуючи та захоплюючись ними у період, коли російські окупанти намагаються захопити країну:

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Мужність українського народу запалила вогонь у людях у всьому світі, і я серед них. Об'єднані як один, щоб чинити опір поневоленню з боку Росії будь-якими необхідними засобами, їх живий, дихаючий приклад є глибоким тривожним сигналом для всіх нас: ми не повинні сприймати нашу демократію як само собою зрозуміле… Те, що ми спостерігаємо в Україні і реакція світу на це те, що ми можемо зробити, коли ми з'єднуємося, коли ми дозволяємо собі уявити, що може відчувати інший. Ми є свідками чогось дійсно потужного, і це може бути світлом під вогнем, яке нам потрібне, щоб боротися один за одного, а не боротися один з одним. Пам'ятати, що наша демократія це те, над чим ми повинні працювати і за що боротися щодня.

Повну версію есе Опри читайте за посиланням.

Ми дякуємо Опрі за підтримку в цей непростий час.

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Також нагадаємо, що багато західних зірок вже й висловлювалися на підтримку України, і допомагають матеріально.

Ми впевнені у перемозі. Все буде Україна!

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