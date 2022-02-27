Шац, Комісаренко, Мірзалізаде та інші коміки написали відкритий лист Путіну, вимагаючи припинити війну в Україні

Російські коміки виступили проти війни в Україні / Фото: Instagram

Поки що в Мережі обговорювали нові новини про те, що російський актор Данило Козловський звернувся до Путіна, з'явилася інформація про те, що 250 відомих коміків написали відкритого листа проти війни з Україною.

Публікуємо текст відкритого листа, який надійшов до " Медузи ", далі:

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"Пане Президенте, ми всією спільнотою коміків виступаємо проти війни, яка зараз йде на території України. Наша справа життя буквально спрямована на те, щоб люди дивилися на свої проблеми під іншим кутом, сміялися та раділи. Але є речі та явища, які під будь-яким кутом викликають лише одні емоції: страх, агресивність, почуття втрати та безпорадності. І одне з цих явищ – війна. Гинуть люди, руйнуються міста, паніка та страх селяться всередині всіх, хто не в змозі впливати на ситуацію.

Людина навчилася говорити, щоб розмовляти та домовлятися. Тому ми закликаємо вас зупинити військові дії на території України та врегулювати незгоди за допомогою переговорів ".

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Наразі звернення підписали понад 250 коміків. Серед них – Слава Комісаренко, Олександр Долгополов, Ідрак Мірзалізаде, Артур Чапарян, Віра Котельникова, Денис Чужий, Надя Джабраїлова, Соня Медовщикова, Михайло Шац та інші.

До слова, Слава Комісаренко в інстаграм також коментував дії Лукашенка, який став посібником Путіна у війні проти України.

скріншот із інстаграм Слави Комісаренко

Зазначимо, також багато західних знаменитостей засуджують вторгнення Путіна і підтримали в цей непростий час Україну.

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