"Росія, прокинься!": Макс Барських з Києва звернувся до росіян (відео)

Вранці 24 лютого в Україні почалося воєнне вторгнення з боку Росії. Зірки українського шоу-бізнесу залишаються у Києві та публікують фото та відео наслідків вторгнення окупантів.
Багато хто з артистів звертається до російських знаменитостей, які пишуть брехню, дезінформуючи людей. Так, Олена Кравець зі сльозами на очах попросила російських КВК працівників придумати щось, аби "переписати хід цієї гри"
Макс Барських, який раніше накинувся на Миколу Баскова у коментарях, записав відеозвернення, в якому розповів про ситуацію у столиці, а також сказав усім, хто думає, що "Україна бомбить саму себе" – піти "на три літери".
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Багато світових знаменитостей вже підтримали нашу країну:
- Барбра Стрейзанд заявила: Путінська пропаганда про "денацифікацію" – мабуть, найбільша брехня століття
- Зірка "Володаря кілець" Елайджа Вуд висловився на підтримку України.
- Актриса Мілла Йовович емоційно про війну Росії проти України: "Мою країну та народ бомбять".
- Знаменита співачка Мадонна, заявила, що Путін порушив усі існуючі договори про права людини
- Культовий актор та політик Арнольд Шварцнеггер зі словами, що він на боці українського народу.
- Легендарний режисер Девід Лінч особисто звернувся до Путіна з вимогою припинити війну.
- Меган Маркл та принц Гаррі звернулися до світових лідерів через Україну.