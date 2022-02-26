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"Росія, прокинься!": Макс Барських з Києва звернувся до росіян (відео)

Інна Петрова Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні
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26 лютого, 17:23
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Співак закликав світ зупинити "нового Гітлера"
Макс Барських закликав світ зупинити "нового Гітлера"
Макс Барських закликав світ зупинити "нового Гітлера" / Фото: instagram.com/max_barskih

Вранці 24 лютого в Україні почалося воєнне вторгнення з боку Росії. Зірки українського шоу-бізнесу залишаються у Києві та публікують фото та відео наслідків вторгнення окупантів.

Багато хто з артистів звертається до російських знаменитостей, які пишуть брехню, дезінформуючи людей. Так, Олена Кравець зі сльозами на очах попросила російських КВК працівників придумати щось, аби "переписати хід цієї гри"

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Макс Барських, який раніше накинувся на Миколу Баскова у коментарях, записав відеозвернення, в якому розповів про ситуацію у столиці, а також сказав усім, хто думає, що "Україна бомбить саму себе" – піти "на три літери".

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Багато світових знаменитостей вже підтримали нашу країну:

  • Барбра Стрейзанд заявила: Путінська пропаганда про "денацифікацію" – мабуть, найбільша брехня століття
  • Зірка "Володаря кілець" Елайджа Вуд висловився на підтримку України.
  • Актриса Мілла Йовович емоційно про війну Росії проти України: "Мою країну та народ бомбять".
  • Знаменита співачка Мадонна, заявила, що Путін порушив усі існуючі договори про права людини
  • Культовий актор та політик Арнольд Шварцнеггер зі словами, що він на боці українського народу.
  • Легендарний режисер Девід Лінч особисто звернувся до Путіна з вимогою припинити війну.
  • Меган Маркл та принц Гаррі звернулися до світових лідерів через Україну.

Інна Петрова
Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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