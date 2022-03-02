"Ми семимильними кроками рухаємося прямо в пекло": Анжеліка Варум засудила війну в Україні

Нещодавно висловився про війну в Україні Леонід Агутін, хоч і не назвав винуватця, що її розпочав, – Володимира Путіна. Не стала відмовчуватися і його дружина, співачка Анжеліка Варум.
На своїй сторінці в інстаграмі артистка, яка народилася у Львові, написала звернення з вимогою припинити війну. Щоправда, вона, як і її чоловік, не говорить про те, що Росія напала на Україну і вже сьомий день триває повномасштабна війна, а не спецоперація, як продовжує думати Лоліта Мілявська.
"Я довго мовчала. Я вже вийшла із шаленого віку, коли можна кричати на весь світ, що я проти війни, заробляючи бали на жахливій ситуації, що склалася, і отримуючи схвалення більшості. Будь-якій розсудливій людині зрозуміло, що проти.
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Але я зобов'язана аналізувати хоча б для того, щоб мої діти жили з відкритими очима, щоб їх не використовували як гарматне м'ясо, затикаючи дірки в економіці. Мені здавалося, що уроки історії, всі книги, написані про війну та її передумови, ніколи більше не дозволять нам наступити на ці граблі. Але ж ні! Все, виявляється, можливе!
Незалежно від результату поточних подій, ми семимильними кроками рухаємося прямо в пекло! Точніше, за загальнолюдськими мірками ми вже в пеклі! Хто винен, розсудять нащадки, якщо, звичайно, виживуть...
Велике видно на відстані.
Мої співчуття сім'ям загиблих.
Моя вимога до лідерів обох країн – негайно сісти за наступний раунд переговорів! Без посередників!!! Це наша справа! Це життя наших громадян!
З зрозумілих причин вимикаю коментарі, щоб не множити злість та агресію".
Зазначимо, що є зірки з українським корінням, що продовжують мовчати. Серед них Наташа Корольова, Йолка, Лариса Долина.
На щастя, є ті, хто називають речі своїми іменами.
- Блогерка Ніка Білоцерківська відкрито підтримала українців.
- Дружина Сергія Жигунова підтримала українців і сказала росіянам, що їм брешуть щодня.
- Блогер Юрій Дудь закликав Путіна припинити війну.
- Також Софія Ротару не стала мовчати про вторгнення Росії: По всій Україні точаться жорстокі бої.
Ми впевнені у перемозі. Все буде Україна!
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