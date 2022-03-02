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"Ми семимильними кроками рухаємося прямо в пекло": Анжеліка Варум засудила війну в Україні

Ірина Майстренко Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні
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2 березня, 11:04
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Співачка, щоправда, відкрито не сказала, що війну в Україні розпочав Путін
Анжеліка Варум закликала закінчити війну
Анжеліка Варум закликала закінчити війну / Фото: instagram.com/avarum

Нещодавно висловився про війну в Україні Леонід Агутін, хоч і не назвав винуватця, що її розпочав, – Володимира Путіна. Не стала відмовчуватися і його дружина, співачка Анжеліка Варум.

На своїй сторінці в інстаграмі артистка, яка народилася у Львові, написала звернення з вимогою припинити війну. Щоправда, вона, як і її чоловік, не говорить про те, що Росія напала на Україну і вже сьомий день триває повномасштабна війна, а не спецоперація, як продовжує думати Лоліта Мілявська.

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"Я довго мовчала. Я вже вийшла із шаленого віку, коли можна кричати на весь світ, що я проти війни, заробляючи бали на жахливій ситуації, що склалася, і отримуючи схвалення більшості. Будь-якій розсудливій людині зрозуміло, що проти.

Але я зобов'язана аналізувати хоча б для того, щоб мої діти жили з відкритими очима, щоб їх не використовували як гарматне м'ясо, затикаючи дірки в економіці. Мені здавалося, що уроки історії, всі книги, написані про війну та її передумови, ніколи більше не дозволять нам наступити на ці граблі. Але ж ні! Все, виявляється, можливе!

Незалежно від результату поточних подій, ми семимильними кроками рухаємося прямо в пекло! Точніше, за загальнолюдськими мірками ми вже в пеклі! Хто винен, розсудять нащадки, якщо, звичайно, виживуть...

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Велике видно на відстані.
Мої співчуття сім'ям загиблих.
Моя вимога до лідерів обох країн – негайно сісти за наступний раунд переговорів! Без посередників!!! Це наша справа! Це життя наших громадян!
З зрозумілих причин вимикаю коментарі, щоб не множити злість та агресію".

Анжеліка Варум
Анжеліка Варум / Фото: instagram.com/avarum

Зазначимо, що є зірки з українським корінням, що продовжують мовчати. Серед них Наташа Корольова, Йолка, Лариса Долина.

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На щастя, є ті, хто називають речі своїми іменами.

Ми впевнені у перемозі. Все буде Україна!

Вся оперативна інформація є у нашому Telegram-каналі. Там ми цілодобово інформуємо вас про події. Залишайтеся на зв'язку!

Ірина Майстренко
Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні

Закінчила факультет німецької мови Київського національного лінгвістичного університету. У журналістиці з 2015 року, а з текстами у різних тематиках працюю понад 12 років. Цікавлюся музикою, кіно, модою, кулінарією, соцмережами та, звичайно, життям та творчими проявами знаменитостей. Працювала випусковим редактором та редактором стрічки новин у виданні HOCHU.ua. До команди "Сьогодні" приєдналася у січні 2022 року.

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Цитата дня

Я почуваюсь українцем, а тільки потім людиною, яка виросла в Америці

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Макс Чмерковський Хореограф, танцюрист
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