Все стає страшнішим: дивимося перший тизер нового сезону Дивних див (відео)

Netflix випустив новий тизер-трейлер 4-го сезону серіалу "Дивні дива" та оприлюднив дату релізу. Продовження страшних історій вийде влітку 2022-го

Дивитись тизер-трейлер 4-го сезону "Дивні дива" / Фото: YouTube

Не складно здогадатися, що в наступному сезоні у героїв серіалу "Дивні дива" справи у героїв йдуть не дуже добре. Четвертий розділ отримав назву "Вітаємо в Каліфорнії", куди переїжджає Одинадцять (Міллі Боббі Браун).

Дія розгортається навесні 1986 року. У ролику ми бачимо Одинадцять, яка перейшла до нової школи і зіткнулася з труднощами адаптації.

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Кадр із тизеру "Дивні дива 4" / Фото: YouTube

Вона пише листа своєму коханому Майку (його зіграв Фінн Вулфхард), мріючи про класні весняні канікули... Та канікули в тизері виглядають далеко не безхмарними.

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Дивні дива 4 сезон – дивитися онлайн трейлер:

Нещодавно стрімінговий сервіс Netflix запустив українську версію сайту. Тепер серіали, фільми та шоу можна буде дивитися не лише із субтитрами, а й в українському дубляжі.

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