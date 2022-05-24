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Копіює принцесу Діану? Публіка в люті від вчинку Меган Маркл

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
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24 травня, 14:02
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Хейтери завжди знаходять привід, щоб покритикувати герцогиню Сассекську. Цього разу вона "отримала" за буцімто чергове наслідування принцеси Уельської
Меган Маркл знову порівняли з Леді Ді
Меган Маркл знову порівняли з Леді Ді / Фото: Колаж: Сьогодні

Після тривалий паузи Меган Маркл та принц Гаррі знову почали з'являтися на публіці. Ба більше, з нещодавніх пір онук Єлизавети ІІ почав вливатись у світське суспільство Лос-Анджелеса і вже вступив до місцевої команди з кінного поло – Los Padres. Зазначимо, Гаррі більшу частину життя займався цим видом спорту разом зі своїм братом Вільямом та батьком – принцом Чарльзом. Тож після переїзду до США він не зміг відмовитися від улюбленої гри.

На нещодавньому матчі в Санта-Барбарі герцога Сассекського супроводжувала Меган Маркл. Вона з'явилася на публіці у чорно-білій блузі в горох, білих шортах з високою посадкою та у чорному капелюсі з широкими крисами.

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Меган підтримувала чоловіка на грі з поло
Меган підтримувала чоловіка на грі з поло

Команда принца Гаррі виграла матч. Пам'ятний трофей хлопцям вручала сама Меган Маркл. Цікаво, що під час вручення статуетки герцогиня ніжно поцілувала чоловіка у губи. І зробила вона це, не соромлячись, на публіку.

Принц Гаррі та Меган Маркл
Принц Гаррі та Меган Маркл

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У Мережі одразу порівняли такий жест з поцілунком принца Чарльза та принцеси Діани, коли Леді Ді також вручала чоловіку кубок після гри в поло у Віндзорі 1985 року.

Принц Чарльз та принцеса Діана у 1985 році
Принц Чарльз та принцеса Діана у 1985 році / Фото: Getty Images

Хейтери звинуватили Меган у грі на публіку та в наслідуванні принцеси Уельської:

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  • Фальшиві емоції для камери.
  • Коли ти намагаєшся бути Діаною, але не можеш.
  • Коли все фальшиво і вимушено.
  • Знову копіює його маму. Виглядає жалюгідно.
Скріншот Instagram

Та все ж зазначимо, що поцілунок Меган та Гаррі виглядає палким і щирим, а от у Чарльза та Діани – відсторонений та напружений.

Зазначимо, що восени минулого року Меган Маркл також розкритикували після того, як вона вийшла у світ у сукні з глибоким декольте.

До речі, незабаром герцоги Сассекські прилетять до Лондона на святкування ювілею правління Її Величності. Наразі невідомо, в яких заходах подружжя візьме участь, але вони точно не з'являться на балконі Букінгемського палацу з іншими членами королівської родини.

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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