Звезды
Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
💥 Дело Медведчука - Порошенко 🎬 Канны 2022 ⚠ Бензиновый кризис 💲 Что с долларом?

Eurovision 2022

Рианна родила

Реалити Сассекских

Stefania по-литовски

Степан в Каннах

Брежнева и фуры
СЕГОДНЯ Звезды Монархи

Копирует принцессу Диану? Публика в ярости от поступка Меган Маркл

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
24 мая, 14:02
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Хейтеры всегда находят повод, чтобы покритиковать герцогиню Сассекскую. На этот раз она "получила" за будто очередное подражание принцессе Уэльской
Меган Маркл снова сравнили с Леди Ди
Меган Маркл снова сравнили с Леди Ди / Фото: Коллаж: Сегодня

После длительной паузы Меган Маркл и принц Гарри снова начали появляться на публике. Более того, с недавних пор внук Елизаветы II начал вливаться в светское общество Лос-Анджелеса и уже поступил в местную команду из конного поло – Los Padres. Отметим, что Гарри большую часть жизни занимался этим видом спорта вместе со своим братом Уильямом и отцом – принцем Чарльзом. Поэтому после переезда в США он не смог отказаться от любимой игры.

На недавнем матче в Санта-Барбаре герцога Сассекского сопровождала Меган Маркл. Она появилась на публике в черно-белой блузе в горох, белых шортах с высокой посадкой и в черной шляпе с широкими полями.

Реклама

Меган поддерживала мужа на игре с поло
Меган поддерживала мужа на игре с поло / Фото: instagram.com/matta_of_fact

Команда принца Гарри выиграла матч. Памятный трофей ребятам вручала сама Меган Маркл. Интересно, что во время вручения статуэтки герцогиня нежно поцеловала мужа в губы. И сделала она это, не стесняясь, на публику.

Принц Гарри и Меган Маркл
Принц Гарри и Меган Маркл

Реклама

В Сети сразу сравнили такой жест с поцелуем принца Чарльза и принцессы Дианы, когда Леди Ди также вручала мужу кубок после игры в поло в Виндзоре 1985 года.

Принц Чарльз и принцесса Диана в 1985 году
Принц Чарльз и принцесса Диана в 1985 году / Фото: Getty Images

Хейтеры обвинили Меган в игре на публику и подражании принцессе Уэльской:

Реклама
  • Фейковые эмоции для камеры.
  • Когда ты пытаешься быть Дианой, но не можешь.
  • Когда все фальшиво и вынужденно.
  • Снова копирует его маму. Выглядит жалко.
Скриншот Instagram

Но все же отметим, что поцелуй Меган и Гарри выглядит страстным и искренним, а вот у Чарльза и Дианы – отстраненный и напряженный.

Напомним, что осенью прошлого года Меган Маркл также раскритиковали после того, как она вышла в свет в платье с глубоким декольте.

Кстати, скоро герцоги Сассекские прилетят в Лондон на празднование юбилея правления Ее Величества. Пока неизвестно, в каких мероприятиях супруги примут участие, но они точно не появятся на балконе Букингемского дворца с другими членами королевской семьи.

Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все о звездах
Показать больше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барских

"Буде весна"

Макс Барских

Александр Пономарев

"Україна переможе"

Александр Пономарев

Антитела

"Топити за своє"

Антитела

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Петь вместе!
Больше не вместе
Звезды, которые недавно расстались
1
Тиш Сайрус и Билли Рэй Тиш Сайрус и Билли Рэй
28 лет
2
Джейсон Момоа и Лиза Боне Джейсон Момоа и Лиза Боне
16 лет
3
Надя Дорофеева и Вова Дантес Надя Дорофеева и Вова Дантес
10 лет
4
Дарья и Михаил Кацурины Дарья и Михаил Кацурины
7 лет
5
Дмитрий Ступка и Полина Логунова Дмитрий Ступка и Полина Логунова
6 лет
6
Моргенштерн и Дилара Моргенштерн и Дилара
5 лет
7
Роман Сасанчин и Иванна Роман Сасанчин и Иванна
2 года
Почему разошлись?
Что с королевой?
Елизавета II пропустила важное событие
Почему все волнуются?
HOT News
Pink Floyd с Украиной!
Cоздали одежду с украинской символикой

Деньги от продаж пойдут на помощь для украинцев

Она сказала "Да"
Иракли Макацария женится!
Избранница младше на 17 лет!
Кто невеста?
Опрос
Сассекские в Нидерландах
Редкое появление на публике Меган и Гарри
Больше фото
Цитата дня

Нам нужны крепкие люди с нормальной психикой. Поэтому сейчас важно их поддерживать положительным контентом.

Цитата на segodnya.ua
Анна Тринчер Певица, блогер
Честное интервью Тринчер
Маленький принц
Как вам новый портрет принца Луи?
Больше фото принца Луи

У4.5.0.

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять