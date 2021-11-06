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Бізнесмен Олег Плахотнюк про виліт із Холостячки: Я весь проєкт проявлявся як чоловік

Марина Григоренко Марина Григоренко Редакторка проєкту "Зірки"
6 листопада, 17:05
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У новому епізоді шоу "Холостячка" Злата Огнєвіч попрощалася з Олегом Плахотнюком. Чоловік зізнався, що тяжко пережив відхід з проекту
Екс-учасник Холостячки Олег Плахотнюк
Екс-учасник Холостячки Олег Плахотнюк / Фото: Инстаграм

Власник школи фітнес-інструкторів Олег Плахотнюк розповів, що наприкінці кожного випуску чекав сумного фіналу – йому здавалося, що Злата Огнєвіч, яка зізналася, як її ображали у дитинстві, обділить його трояндою набагато раніше. Але потім, як думав чоловік, ситуація значно покращала і в нього з'явилася надія завоювати відому холостячку. Тож залишити шоу для Олега було несподіванкою:

На мене впав якийсь тягар. Тяжко було це почути. Мабуть, це найстрашніші слова на проєкті: "Пробач, у мене немає для тебе троянди". Коли тільки повірив у себе – вони прозвучали, – написав у сторіз на своїй сторінці у Мережі Плахотнюк.

Фото: Instagram

Багато глядачі вже давно підозрювали, що незабаром він залишить шоу, адже всі були переконані, що у Злати немає почуттів до Олега. І все таки цим рішенням вона підтвердила припущення.

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У Instagram бізнесмен поспілкувався з підписниками на тему проєкту – розповів, що був одним із найактивніших залицяльників, адже під час зйомок багато разів запрошував Злату на побачення. Також глядачі поцікавилися у Олега, чи відчуває він щось до Огнєвіч зараз.

Звісно, почуття є і так швидко пройти не можуть, – відповів екс-учасник "Холостячки".

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Марина Григоренко
Марина Григоренко Редакторка проєкту "Зірки"

Професія журналіста була цікава ще зі школи, тому закінчила Національний авіаційний університет з цієї ж спеціальності. Продовжую навчання журналістиці на магістратурі у КНУ ім. Т.Г. Шевченка. Під час навчання встигла попрацювати як стажист на Новому каналі та на «UA:Перший».

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