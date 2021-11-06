Бизнесмен Олег Плахотнюк о вылете из Холостячки: Я весь проект проявлялся как мужчина

Владелец школы фитнес-инструкторов Олег Плахотнюк рассказал, что в конце каждого выпуска ожидал печального финала – ему казалось, что Злата Огневич, которая призналась, как ее обижали в детстве, обделит его розой намного раньше. Но потом, как думал мужчина, ситуация значительно улучшилась и у него появилась надежда завоевать известную холостячку. Поэтому покинуть шоу для Олега было неожиданностью:
На меня свалился какой-то груз. Тяжело было это услышать. Наверное, это самые страшные слова на проекте: "Прости, у меня нет для тебя розы". Когда только поверил в себя – они прозвучали, – написал в сториз на своей странице в Сети Плахотнюк.
Многие зрители уже давно подозревали, что совсем скоро он покинет шоу, ведь все были убеждены в том, что у Златы нет чувств к Олегу. И все-таки этим решением она подтвердила догадки.
В Instagram бизнесмен пообщался с подписчиками на тему проекта – рассказал, что был одним из самых активных ухажеров, ведь во время съемок множество раз приглашал Злату на свидания. Также зрители поинтересовались у Олега чувствует ли он что-то к Огневич сейчас.
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Конечно, чувства есть и так быстро пройти не могут, – ответил экс-участник "Холостячки".
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