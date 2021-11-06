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Бизнесмен Олег Плахотнюк о вылете из Холостячки: Я весь проект проявлялся как мужчина

Марина Григоренко Марина Григоренко Редактор проекта "Звезды"
6 ноября, 17:05
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В новом эпизоде шоу "Холостячка" Злата Огневич попрощалась с Олегом Плахотнюком. Мужчина признался, что тяжело пережил уход из проекта
Экс-участник Холостячки Олег Плахотнюк
Экс-участник Холостячки Олег Плахотнюк / Фото: Инстаграм

Владелец школы фитнес-инструкторов Олег Плахотнюк рассказал, что в конце каждого выпуска ожидал печального финала – ему казалось, что Злата Огневич, которая призналась, как ее обижали в детстве, обделит его розой намного раньше. Но потом, как думал мужчина, ситуация значительно улучшилась и у него появилась надежда завоевать известную холостячку. Поэтому покинуть шоу для Олега было неожиданностью:

На меня свалился какой-то груз. Тяжело было это услышать. Наверное, это самые страшные слова на проекте: "Прости, у меня нет для тебя розы". Когда только поверил в себя – они прозвучали, – написал в сториз на своей странице в Сети Плахотнюк.

Фото: Instagram

Многие зрители уже давно подозревали, что совсем скоро он покинет шоу, ведь все были убеждены в том, что у Златы нет чувств к Олегу. И все-таки этим решением она подтвердила догадки.

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В Instagram бизнесмен пообщался с подписчиками на тему проекта – рассказал, что был одним из самых активных ухажеров, ведь во время съемок множество раз приглашал Злату на свидания. Также зрители поинтересовались у Олега чувствует ли он что-то к Огневич сейчас.

Конечно, чувства есть и так быстро пройти не могут, – ответил экс-участник "Холостячки".

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Марина Григоренко
Марина Григоренко Редактор проекта "Звезды"

Профессия журналиста была интересна еще со школы, поэтому окончила Национальный авиационный университет по этой же специальности. Продолжаю обучение журналистике на магистратуре в КНУ им. Т.Г. Шевченко. Во время учебы успела поработать как стажер на Новом канале и на «UA:Перший».

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