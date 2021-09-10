71-річний Поплавський про довголіття: Головне для чоловіків такого віку – легкий ранковий секс

Народний артист України розповів про те, як дотримується здорового способу життя, що включив свій раціон харчування і які речі допомагають йому завжди залишатися бадьорим

Михайло Поплавський розкрив секрет гарного самопочуття і розповів про дієту / Фото: instagram/poplavskiy_michail

Михайло Поплавський, який презентував кліп на пісню "Батько", зізнався журналістам каналу LIVE, що його серце зайняте, він уже два роки закоханий і живе зі своєю обраницею.

А ще стало відомо, що саме через неї артист перейшов на здоровий спосіб життя. Поплавський поділився своїм еліксиром молодості і рецептом вічної бадьорості. За словами артиста – це плавання, гумор, спорт та секс.

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Особливо він підкреслює останнє і стверджує, що це секрет довголіття. Щоб зберегти чоловічу силу якомога довше, Михайло Михайлович піклується про себе і своє харчування, вживає тільки натуральні продукти.

У мене обов'язково 100 грам сала свіженького, бичачі яйця, овочі фрукти, звичайно ж хліба не їм, картоплі не їм, спиртне практично не вживаю, хіба 50 грам хорошого коньяку можу дозволити. Потрібно висипатися, що не перевантажуватися і найголовніше для чоловіків такого віку, як я, повинен бути легкий секс, ранковий, коли людина відпочила і заряджається на цілий день. Я скажу, що секс – це довголіття, – поділився своїм рецептом здорового способу життя Михайло Поплавський.

Михайло Поплавський / Фото: instagram/poplavskiy_michail

Михайло Поплавський практично ніколи не ділиться подробицями особистого життя. Відомо, що артист був двічі одружений, у нього є син від другого шлюбу Олександр і онук Єгор.

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