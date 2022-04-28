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Олександр Скичко зізнався, як ставиться до статусу улюбленця українок

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні
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28 квітня, 13:54
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Сьогодні радник голови Черкаської обласної військової адміністрації Олександр Скічко відзначає день народження. В інтерв'ю програмі "Зірковий шлях" політик розповів, до підвищеної жіночої уваги до себе
Олександр Скічко прокоментував статус "крашу" українок
Олександр Скічко прокоментував статус "крашу" українок / Фото: instagram.com/aleksandrskichko

Під час війни люди відписуються від блогерів-інфлюенсерів та підписуються на харизматичних політиків. Свій статус "крашу" серед жінок Олександр Скічко, який нещодавно став батьком , прокоментував так:

Відверто кажучи, перша велика відповідальність була перші 20-30 днів. Сьогодні на Черкащині більш стабілізована ситуація і вже не потрібно щодня виходити в ефіри. Мені приємно, що я у своїх соціальних мережах можу заспокоїти жителів Черкас, але не ставлю себе в один ряд із тими, хто на передовій. Ми у тилу – нам простіше. Щодо "крашу", я вперше дізнався це слово на десятий день війни. З перших днів, мені здається, для всієї країни була єдина натхнення – наш президент, який на чолі нації, оборони ставив бойовий дух. Ми всі робимо одну справу, я так усе це сприймаю", – сказав в інтерв'ю "Зірковому шляху" Олександр Скічко.

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Перший ведучий "Зіркового шляху" розповів, які дні з початку війни були для нього найважчими.

Для мене найскладнішими були три дні, було багато організаційної роботи, коли ти відповідаєш за всю область та виконуєш функції керівника військової адміністрації. Це було непросто. Ніхто раніше в адміністрації не стикався із цими викликами. Далі настав момент, коли ти просто перманентно виконуєш свою роботу.

Як зізнався Скічко, на 30-й день війни він мав перший вихідний.

Я завжди, коли було складно, казав: "Нам не складно". Ми в безпеці, так, у нас є повітряні тривоги, були кілька "прильотів", падали уламки, але ми більш-менш у безпеці. Це не так складно, порівняно з тим, що переживають люди на лінії фронту. І цими словами мене підбадьорювали та мотивували робити все для тих, хто на передовій. Ми всі люди, нам морально складно, але треба зібратися і йти вперед, ми не маємо іншого вибору, – поділився Олександр із журналістами каналу "Україна".

Раніше ми розповідали, що відомо про Олександра Скічка.

Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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