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Александр Скичко признался, как относится к статусу любимчика украинок

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня
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28 апреля, 13:54
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Сегодня советник главы Черкасской областной военной администрации Александр Скичко отмечает день рождения. В интервью программе "Зірковий шлях" политик рассказал, к повышенному женскому вниманию к себе
Александр Скичко прокомментировал статус "краша" украинок
Александр Скичко прокомментировал статус "краша" украинок / Фото: instagram.com/aleksandrskichko

Во время войны люди отписываются от блогеров-инфлюэнсеров и подписываются на харизматичных политиков. Свой статус "краша" среди женщин Александр Скичко, который недавно стал отцом, прокомментировал так:

Откровенно говоря, первая большая ответственность была первые 20-30 дней. Сегодня в Черкасской области более стабилизированная ситуация и уже не нужно каждый день выходить в эфиры. Мне приятно, что я в своих социальных сетях могу успокоить жителей Черкасс, но не ставлю себя в один ряд с теми, кто на передовой. Мы в тылу – нам проще. Что касается "краша", я впервые узнал это слово на десятый день войны. С первых дней, мне кажется, для всей страны было единственное вдохновение – наш президент, который во главе нации, обороны задавал боевой дух. Мы все делаем одно дело, я так все это воспринимаю", – сказал в интервью "Зірковому шляху" Александр Скичко.

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Первый ведущий "Зіркового шляху" рассказал, какие дни с начала войны были для него самыми трудными.

Для меня самыми сложными были три дня, было много организационной работы, когда ты отвечаешь за всю область и выполняешь функции руководителя военной администрации. Это было непросто. Никто раньше в администрации не сталкивался с этими вызовами. Дальше настал момент, когда ты просто перманентно выполняешь свою работу.

Как признался Скичко, на 30-й день войны у него был первый выходной.

Я всегда, когда было сложно, говорил: "Нам не сложно". Мы в безопасности, да, у нас есть воздушные тревоги, были пару "прилетов", падали осколки, но мы более или менее в безопасности. Это не так сложно по сравнению с тем, что переживают люди на линии фронта. И этими словами меня ободряли и мотивировали делать все для тех, кто на передовой. Мы все люди, нам морально сложно, но нужно собраться и идти вперед, у нас нет иного выбора, – поделился Александр

Ранее мы рассказывали, что известно об Александре Скичко.

Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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