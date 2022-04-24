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Політик Олександр Скічко знову став батьком!

Ірина Майстренко Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні
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24 квітня, 14:41
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Сьогодні Єлизавета Юрушева та Олександр Скичко приймають вітання від армії друзів та шанувальників
Політик повідомив про поповнення в родині
Політик повідомив про поповнення в родині / Фото: instagram.com/elizaveta.yurusheva

У нас чудові новини! Буквально кілька хвилин тому стало відомо, що Олександр Скичко знову став батьком!

На своїй сторінці в Instagram Скичко , один з крашів української політики, опублікував перше фото малюка. Поки що ім'я дівчинки, а також дані при народженні – не відомі, але перше фото вже збирає безліч лайків.

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У Олександра Скічка народилась ще одна донька
У Олександра Скічка народилась ще одна донька / Фото: instagram.com/aleksandrskichko

Ми з України! Сьогодні вночі однією українкою побільшало! P.S. Христос Воскрес!

– підписав зворушливий кадр молодий батько.

Нагадаємо, радник голови Черкаської обласної державної адміністрації Олександр Скічко та його дружина – бізнесвумен та меценат Єлизавета Юрушева виховують сина Юрушевої Даню від першого шлюбу та спільну доньку Наталю. Тепер вони вітають ще одного члена родини.

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Родина Олександра Скічко
Родина Олександра Скічко / Фото: instagram.com/aleksandrskichko

Щиро вітаємо пару з поповненням!

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Ірина Майстренко
Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні

Закінчила факультет німецької мови Київського національного лінгвістичного університету. У журналістиці з 2015 року, а з текстами у різних тематиках працюю понад 12 років. Цікавлюся музикою, кіно, модою, кулінарією, соцмережами та, звичайно, життям та творчими проявами знаменитостей. Працювала випусковим редактором та редактором стрічки новин у виданні HOCHU.ua. До команди "Сьогодні" приєдналася у січні 2022 року.

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Я віддала б своє життя без сумнівів в обмін на тих, хто залишився в Маріуполі.

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