Політик Олександр Скічко знову став батьком!

Сьогодні Єлизавета Юрушева та Олександр Скичко приймають вітання від армії друзів та шанувальників

Політик повідомив про поповнення в родині / Фото: instagram.com/elizaveta.yurusheva

У нас чудові новини! Буквально кілька хвилин тому стало відомо, що Олександр Скичко знову став батьком!

На своїй сторінці в Instagram Скичко , один з крашів української політики, опублікував перше фото малюка. Поки що ім'я дівчинки, а також дані при народженні – не відомі, але перше фото вже збирає безліч лайків.

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У Олександра Скічка народилась ще одна донька / Фото: instagram.com/aleksandrskichko

Ми з України! Сьогодні вночі однією українкою побільшало! P.S. Христос Воскрес!

– підписав зворушливий кадр молодий батько.

Нагадаємо, радник голови Черкаської обласної державної адміністрації Олександр Скічко та його дружина – бізнесвумен та меценат Єлизавета Юрушева виховують сина Юрушевої Даню від першого шлюбу та спільну доньку Наталю. Тепер вони вітають ще одного члена родини.

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Родина Олександра Скічко / Фото: instagram.com/aleksandrskichko

Щиро вітаємо пару з поповненням!

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