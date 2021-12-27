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Астаф'єва вперше про розрив з нареченим, підозрюваним у розкраданні державних коштів: Повчальна та гарна історія

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні
27 грудня, 09:58
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Даша Астаф'єва та Артем Кім зустрічалися п'ять років. У жовтні співачка розповіла, що вони з нареченим розійшлися
Даша Астаф'єва вперше назвала причину розлучення з Артемом Кімом
Даша Астаф'єва вперше назвала причину розлучення з Артемом Кімом / Фото: instagram.com/da_astafieva

Даша Астаф'єва вперше прокоментувала розрив із Артемом Кімом . Вона зазначає, їм удалося залишитися друзями.

Для мене це дуже повчальна та хороша історія, бо це єдині стосунки, після яких я залишилася у добрих стосунках. Ми були справжніми друзями, як це з'ясувалося, що ми більше друзі, ніж люди, які люблять друг одного. Це кохання, але це інше кохання. Ми не зовсім готові до продовження сімейних стосунків . На жаль, іноді якісь погані події — вони можуть зруйнувати почуття і те, що будувалося роками, – зізналася співачка в інтерв'ю. програмі "Світське життя".

Даша Астаф'єва та Артем Кім
Даша Астаф'єва та Артем Кім / Фото: instagram.com/da_astafieva

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Артема Кіма підозрюють у розкраданні державних коштів на суму майже 27 мільйонів гривень. Вже кілька років тривають суди . Як розповіла Даша Астаф'єва, це також вплинуло на стосунки з нареченим.

Суди не закінчено. На мою думку, ми вичерпали той ресурс почуттів і боротьби, і всього, що мало піти на будівництво сім'ї, і на все добре і добре. Багато було випробувань, багато втручань чужих людей. Це дуже складно, коли проблеми сильніші, на жаль, ніж стосунки, – зізналася співачка.

Пара жила разом у заміському будинку Артема. Після розриву Даша повернулася до своєї квартири у Києві. Про нові стосунки артистка поки що не думає.

Що відомо про стосунки Даші Астаф'євої з Артемом Кімом

Пара почала зустрічатися у 2016 році. За рік Артем Кім зробив пропозицію співачці. Незабаром артистка та бізнесмен планували зіграти весілля, але урочистість довелося скасувати.

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Артема Кіма підозрюють у розкраданні державних коштів при тендері на закупівлю техніки Південноукраїнською атомною електростанцією, директором якої був його батько Віссаріон Кім.

Даша Астаф'єва і Артем Кім
Даша Астаф'єва і Артем Кім / Фото: instagram.com/da_astafieva

Якийсь час наречений Астаф'євої був під домашнім арештом, а також у нього була заборона на виїзд з країни.

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Як зізнавалася Даша у своїх інтерв'ю, вона мріє про весілля зі своїм коханим та про дітей.

Раніше ми розповідали, що Даша Астаф'єва знепритомніла під час підготовки до ефіру "Маски" .

Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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