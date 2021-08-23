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Хто з українських зірок найчастіше виконує державний гімн: відеодобірка

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка
23 серпня, 08:48
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Напередодні головного свята країни згадуємо найкращі виконання гімну України Златою Огневич, Олександром Пономарьовим та ще трьома зірками
День Незалежності України 2021: хто із зірок найчастіше співає гімн
День Незалежності України 2021: хто із зірок найчастіше співає гімн / Фото: instagram.com/zlata.ognevich, instagram.com/dzidzio, instagram.com/ponomaryovoleksandr

Уже завтра вся країна святкуватиме 30-річчя Дня Незалежності України. На честь свята ми зібрали кращі виконання державного гімну зірками українського шоу-бізнесу.

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Ми звикли чути гімн України від народного артиста України Олександра Пономарьова. Саме йому багато років довіряли цю відповідальну справу на всіх урочистих заходах, футбольних матчах, церемоніях.

А ось 2019 року під час "Ходи Гідності" виконати державний гімн запропонували співачці Тіні Кароль. На наш погляд, артистка впоралася із завданням добре.

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Співак Дзідзьо (Михайло Хома) представив свою версію українського гімну. Колись артист зізнався, що радився з Пономарьовим перед тим, як виконати гімн перед великою аудиторією.

Зворушила своїм вокалом і виконанням гімну України співачка Злата Огневич. Чуйний голос і душевне виконання Злати зрезонували з серцями багатьох українців.

Співачка Джамала виконала гімн України на церемонії підняття найбільшого державного прапора країни. Раніше артистка згадала, що вперше виконала національний гімн на поєдинку між Кличком і Повєткіним в Москві.

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Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

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