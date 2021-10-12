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Дідусенко подала до суду на Міс Україна: що вимагає і чи планує створити власний конкурс

Ексклюзив
Анна Пономаренко Анна Пономаренко Керівник проєкту "Зірки" Сьогодні
12 жовтня, 18:53
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У 2018 році Вероніка Дідусенко перемогла на конкурсі "Міс Україна 2018". Але незабаром організатори відібрали у дівчини корону, оскільки з'ясувалося, що у неї є дитина
Вероніка Дідусенко подала в суд на конкурс "Міс Україна"
Вероніка Дідусенко подала в суд на конкурс "Міс Україна" / Фото: пресслужба

Тепер Вероніка Дідусенко, яка раніше звернулася до директора "Міс Світу", вимагає від організаторів конкурсу "Міс Україна" дозволити дівчатам з дітьми брати участь у змаганні нарівні з іншими претендентками на корону. Позов Вероніки розгляне Печерський районний суд Києва.

"Сьогодні" поцікавилися у Вероніки, чому вона вирішила подати до суду саме на оргкомітет "Міс Україна", адже правило про відсутність дітей діє і на міжнародному конкурсі "Міс Світу".

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У "Міс Україна" – франшиза конкурсу "Міс Світу". Оскільки я брала участь у конкурсі краси, в Україні за законом я маю право подати до суду тільки на "Міс Україна". У нашій Конституції прямо передбачено, що в Україні заборонені будь-які форми дискримінації! Це означає, що негласне правило "Міс Україна" та "Міс Світу", яке було придумано 70 років тому, суперечить основному закону держави і сучасним реаліям життя, – розповіла нам Вероніка.

Вероніка Дідусенко вимагає поважати права матерів на конкурсі краси
Вероніка Дідусенко вимагає поважати права матерів на конкурсі краси / Фото: пресслужба

Тоді ми поцікавилися у Вероніки, чи не хоче вона створити власний конкурс краси, зокрема для дівчат з дітьми.

Навіщо? Має бути світовий тренд, коли на всіх конкурсах краси допускаються до участі дівчата з дітьми. Я б хотіла, щоб правила світових конкурсів змінилися! У цих конкурсів мільйонна аудиторія. В середньому фінал Miss World дивиться 800 мільйонів глядачів. У Великій Британії є свій конкурс краси, який не має відношення до інших світових конкурсів. У британському конкурсі можуть брати участь молоді матері , – поділилася Вероніка.

Вероніка Дідусенко розповіла про суд з конкурсом "Міс Україна"
Вероніка Дідусенко розповіла про суд з конкурсом "Міс Україна" / Фото: прес-служба

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Однак, за словами Дідусенко, такий конкурс не має такого охоплення аудиторії і можливостей для просування соціальних проектів. Як говорить Дідусенко, в сучасному світі правильніше ділити конкурс за віком, але не за ознакою материнства або заміжжя.

У дівчат у віці від 18 і до 28 років різні інтереси. Тому правила конкурсів повинні йти в ногу з часом! – заявила Вероніка.

Що відомо про боротьбу Вероніки Дідусенко за права матерів:

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Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Керівник проєкту "Зірки" Сьогодні

Аня стежить за актуальними подіями в світі шоу-бізнесу, а також проводить ексклюзивні інтерв'ю з зірками. В журналістиці з 2017 року. Раніше працювала кореспондентом прес-служби Нового каналу. Закінчила Інститут міжнародних відносин НАУ. За фахом - аналітик консолідованої інформації, перекладач. Веде особистий блог про закулісся журналістики.

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