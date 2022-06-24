"Цей день настав": Злата Огнєвіч гуляє на весіллі

Вечір п’ятниці, 24 червня, холостячка проводить в компанії найрідніших. Разом із батьками та друзями Злата відривається на весіллі. Деталі в матеріалі

Злата Огнєвіч. Чи ще холостячка? / Фото: Колаж: Сьогодні

2 тижні Злата Огнєвіч разом із акторами студії "Квартал 95" та колегами по сцені була в благодійному турі Європою. Під час якого Wellboy попрощався з неоднозначним продюсером Юрієм Бардашем. А Злата готувалася до довгоочікуваної події для своєї родини.

Злата Огневич з нетерпінням чекала на цей день / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

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Огнєвіч довго інтригу не тримала, та все розкрила в своєму Instagram. 36-річна співачка завітала на весілля… молодшої сестри Юлії! Яку під вінець вів батько Леонід.

Церемонія у розпалі / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Замість весільної сукні класичного костюму, молодята обрали вишиванки. Сестричка Злати не приховує – вона при надії.

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Сестра Злати Огнєвіч при надії / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Поки Юлія з вже офіційним чоловіком Євгеном фотографувалися з гостями, Огнєвіч запозичила в нареченої букет. Судячи з цього сторіз, на весілля Злата приїхала в костюмі оверсайз.

/ Фото: instagram.com/zlata.ognevich

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Злата Огнєвіч із сестрою Юлією

Сама ж Злата ніяк не може знайти своє кохання. Не допомогло й рейтингове телевізійне шоу "Холостячка". З переможцем проєкту, Андрієм Задворним. Огнєвіч розійшлась через півтора місяця. І після того уникає питань про красунчика.

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