"Цей день настав": Злата Огнєвіч гуляє на весіллі

Вечір п’ятниці, 24 червня, холостячка проводить в компанії найрідніших. Разом із батьками та друзями Злата відривається на весіллі. Деталі в матеріалі
Злата Огнєвіч. Чи ще холостячка? / Фото: Колаж: Сьогодні
2 тижні Злата Огнєвіч разом із акторами студії "Квартал 95" та колегами по сцені була в благодійному турі Європою. Під час якого Wellboy попрощався з неоднозначним продюсером Юрієм Бардашем. А Злата готувалася до довгоочікуваної події для своєї родини.
Злата Огневич з нетерпінням чекала на цей день / Фото: instagram.com/zlata.ognevich
Огнєвіч довго інтригу не тримала, та все розкрила в своєму Instagram. 36-річна співачка завітала на весілля… молодшої сестри Юлії! Яку під вінець вів батько Леонід.
Церемонія у розпалі / Фото: instagram.com/zlata.ognevich
Замість весільної сукні класичного костюму, молодята обрали вишиванки. Сестричка Злати не приховує – вона при надії.
Сестра Злати Огнєвіч при надії / Фото: instagram.com/zlata.ognevich
Поки Юлія з вже офіційним чоловіком Євгеном фотографувалися з гостями, Огнєвіч запозичила в нареченої букет. Судячи з цього сторіз, на весілля Злата приїхала в костюмі оверсайз.
/ Фото: instagram.com/zlata.ognevich
Злата Огнєвіч із сестрою Юлією
Сама ж Злата ніяк не може знайти своє кохання. Не допомогло й рейтингове телевізійне шоу "Холостячка". З переможцем проєкту, Андрієм Задворним. Огнєвіч розійшлась через півтора місяця. І після того уникає питань про красунчика.
Нагадаємо, раніше ми розповідали що робить 67-річний тато співачки у гарячій точці.
Рома Семикін
Team Lead Зірки Сьогодні
У ЗМІ від 2015 року. Працював журналістом, редактором, лінійним продюсером на розважально-інформаційних телевізійних проєктах (переважно ранкових шоу). З шоу-бізнесом вже давно на «ти». З місця подій висвітлював «Євробачення», Одеський міжнародний кінофестиваль, концерти найпопулярніших виконавців, музичні фестивалі, тощо. Сотні інтерв’ю з українськими та світовими знаменитостями. Чого вже там, брав коментар у Періс Гілтон :) Тож в планах - інтерв’ю з її подружкою, Брітні Спірс. Ще б пак, п'ятий студійний альбом поп-принцеси «Blackout» надихає на найкрутіші ідеї. В команді «Сьогодні» від 2022 року. Більше статей автора
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