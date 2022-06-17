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Прапор України, підписаний лідером Kalush Orchestra, придбали за 18,4 тис. гривень

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
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17 червня, 11:25
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На аукціоні продали прапор України, підписаний фронтменом гурту Kalush Orchestra, Олегом Псюком, більш ніж за 18 тисяч гривень

Переможці "Євробачення-2022" Kalush Orchestra допомагають Україні не лише своєю творчістю, а й участю у благодійних акціях. Нещодавно колектив зміг продати свою знамениту рожеву панамку та кришталевий кубок, виграний на пісенному конкурсі, за велику суму на допомогу ЗСУ

Також нещодавно на аукціон виставили державний прапор України за підписом фронтмена Kalush Orchestra, Олега Псюка. Організацією акції зайнялися волонтери з філії "Союзу українок" у рідному місті музиканта Калуші.

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Фото: facebook.com/soyuzukrainokkalush

Найвищу ставку у 9200 гривень зробили Соломія Кобута та її чоловік. І ця ставка виграла! Проте подружжя, яке проживає в США, вирішило максимально допомогти військовим та Україні – і перерахувало вдвічі більшу суму – 18 400 гривень! – повідомили на сторінці організації у Facebook.

Фото: facebook.com/soyuzukrainokkalush

Гроші, які вдалося отримати завдяки аукціонам, підуть на допомогу бійця української армії, а саме на закупівлю тепловізорів.

Нагадаємо, раніше Джамала виставила на продаж свою сукню, в якому вона виступала на "Євробаченні"

Нещодавно ми також писали, що білоруські музиканти-опозиціонери переспів хіт Kalush Orchestrа Stefania із побажаннями перемоги Україні.

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Марія Коробова
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