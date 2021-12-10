Украинская звезда Голливуда Илья Волох: о драке с Тэйлором Лотнером, громких скандалах и кинобизнесе

Построить свою голливудскую карьеру удалось киевлянину Илье Волоху, который уже более 30 лет живет и работает в США. За его плечами роли в таких фильмах, как "Самолет президента", "Миссия невыполнима, "Индиана Джонс" и другие

Илья Волох / Фото: пресс-служба

Сейчас Илья Волох приехал в Украину для того, чтобы поучаствовать в создании проекта от кинокомпании Smart movie под названием "Психи на свободе". На этот раз Волох выступил не только в роли актера, но и стал сопродюсером фильма.

Илья Волох приехал в Украину для участия в проекте Smart movie / Фото: пресс-служба

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Разница украинского и американского кино

Как в украинском, так и в американском кино есть свои отличительные черты. По словам актера, везде ценится в первую очередь профессионализм. Актерская игра, натуральность и органика должны быть на высшем уровне независимо от того, где создается фильм.

Илья Волох рассказывает, что в техническом плане работа в Голливуде скорее похожа на работу налаженной машины. По сути, Голливуд – это государство в государстве, которое должно само себя обеспечивать.

Когда ты попадаешь на съемочную площадку, ты оказываешься будто в другом мире. Все это очень четко. Не важно, больше бюджет или меньше, у них существует определенная структура, которая присуща только Голливуду, – рассказывает актер.

Так же четко в Америке подходят и к выбору актеров. Случайных людей здесь точно не бывает. Если вы новичок в актерской деле и хотите попасть в Голливуд, будьте готовы, что там вас изначально определят в одну из категорий артистов по типажу, внешности и национальности.

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Кастинг-директор всегда ищет актеров под определенные требования. Кто, как не выходцы из Восточной Европы, лучше всех сыграют "русскую мафию"? Однако, как говорит наш собеседник, сейчас это правило действует не всегда.

Илья Волох на съемках "Психи на свободе" / Фото: пресс-служба

Скандалы по-голливудски

В шоу-бизнесе точно не обойтись без скандалов, а в Голливуде уж точно знают, как сделать так, чтобы о вас говорили все таблоиды.

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Илья Волох рассказал, что большинстве случаев все громкие конфликты с участием звезд – это продуманная пиар-кампания. Очень часто истории о том, как знаменитость многократно срывала съемки и устраивала ссоры с другими членами группы, не более чем способ пропиариться.

В случаях, когда такие актеры все же попадались, сотрудничество с ними быстро прекращалось. Никто из продюсеров и режиссеров не хочет видеть на своей съемочной площадке скандалистов – сорванные съемки означают потерянные деньги.

Какие актеры Голливуда на самом деле

За свою продолжительную карьеру в США Илье Волоху удалось поработать со множеством знаменитостей. По словам актера, не все звезды такие, какими мы можем видеть их на экранах. Кто-то любит держаться в стороне, а кто-то, наоборот, старается быть общительным и дружелюбным.

Илья Волох и Джаред Батлер / Фото: facebook.com/ilia.volok.5

Например, как рассказал Илья Волох во время беседы о самых популярных мифах о Голливуде, работа с Томом Крузом принесла ему большое удовольствие. Хотя мы-то с вами знаем Круза как любителя устроить на съемочной площадке настоящий скандал.

Он хотел помочь и был всегда на площадке. Даже когда камера была на мне, он оставался рядом и пытался что-то подсказать и помочь, – рассказывает Волох.

Наиболее комфортной оказалась работа с еще одним популярным американским актером – Уиллом Смитом. Илья познакомился с ним на съемках фильма "Гемини".

Он очень свойский парень, с юмором. У него есть такое качество, как открытость, и это очень здорово! – поделился Волох.

Иногда все же бывали случаи, когда с кем-то на площадке возникали некие недопонимания, но актер уверяет, что в таких ситуациях все стараются действовать профессионально и ни о какой неприязни речи не идет. Здесь снова поднимается вопрос о деньгах, ведь потерять гонорар из-за личных нюансов не хочется никому. Илья Волох убежден, что иногда наши негативные представления о людях – лишь причина субъективной оценки и надуманных проблем.

Актер – опасная профессия?

Все мы любим посмотреть на захватывающие кадры погонь, эпичные взрывы и виртуозные драки. Чтобы на экране все смотрелось эффектно и правдоподобно, актерам и съемочной группе часто приходится прибегать к самым изощренным способам воплощения задуманного. На репетицию одной сцены с дракой может уйти несколько дней репетиций, но даже после тщательной отработки все может пойти не по плану.

Илья Волох рассказал случай, который произошел с ним на павильоне фильма "Погоня". В нем актер перевоплотился в "плохого парня". По сюжету между преступником и главным героем, его сыграл Тэйлор Лотнер, завязывается серьезная драка в вагоне поезда. Изначально актеры репетировали сцену с элементом, в котором герой Волоха разбивает стену, но позже режиссер счел ее неправдоподобной.

Это сдвинуло всю нашу "хореографию" и в один момент я нечаянно ударил его (Тэлора Лотнера. – Ред.) в скулу. А на следущий день наш каскадер-постановщик сказал, что нужно бить ближе, чтобы лучше кадр продать. В следующем кадре Лотнер меня бьет и попадает в челюсть со всего маха и у меня – бум – искры из глаз! У меня тогда висел кусок губы, вероятно, небольшое сотрясение было конкретно, – рассказывает об инциденте Волох.

Кадр из фильма "Погоня"

Бывало такое, делится актер, когда на съемках приходилось обходиться без каскадеров. Однажды Волох согласился на сцену, в которой он должен был рассекать по городу на спортивном мотоцикле, но управлять им совсем не умел. Тогда актер решил за 2 недели освоить новый навык, правда, на обычном мотоцикле. К счастью, режиссер не стал рисковать и не допустил актера к опасным трюкам.

Но так бывает не всегда, несчастные случаи во время создания фильмов не редкость. Волох вспоминает ужасный случай на съемках фильма "Война Чарли Уилсона". В фильме использовалось большое количество пиротехники, так как сюжет описывает военные действия в Афганистане. В одной из сцен команде необходимо было показать, как запускаются ракеты "стингеры".

Я слышал, что пиротехник, который занимался этим, не справился. У него что-то не срослось и ему снесло половину лица. Это трагедия, человек остался инвалидом, – описывает ужасный случай на площадке актер.

Самым резонансным случаем на площадке стала трагедия с участием Алека Болдуина, который случайно застрелил Галину Хатчинс. После случившего отношение Ильи Волоха к актеру сильно изменилось, он до сих пор не может понять, как такое могло случиться. Актер выдвинул неожиданную версию случившегося и высказал подозрения в том, что в происшествии может быть замешана политика.

Впереди "Оскар"

В конце интервью Илья Волох признался, что получить "Оскар" ему бы хотелось, но больше всего актер бы хотел не потерять интерес к своей профессии и не зацикливаться на наградах.

Звания – это важно и хорошо, но должно оставаться то главное, что тобой движет – ты должен быть включен в творчество! Как говорил Станиславский, "Люби искусство в себе, а не себя в искусстве" – резюмировал актер.

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