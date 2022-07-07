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Група "Антитіла" повідомила про трагедію: "Велика втрата для нашої команди"

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
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7 липня, 16:10
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Фронтмен Тарас Тополя написав про смерть саунд-продюсера Дмитра Хомулка. Зі звукорежисером співпрацювали "Бумбокс", "Антитіла" та інші музиканти
Помер звукорежисер Дмитро Хомулко
Помер звукорежисер Дмитро Хомулко / Фото: Колаж: Сьогодні

На шанувальників колективу чекала сумна звістка. Фронтмен колективу Тарас Тополя, який зараз захищає Україну на передовій, повідомив про втрату

У віці 50 років із життя пішов відомий український продюсер Дмитро Хомулко.

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Велика втрата нашої команди. Вчора ввечері помер наш друг Дмитро Хомулко, або як усі називали його – Боб. Боб – музикант, крутий саунд-продюсер, звукорежисер, – повідомив колектив на своїй офіційній сторінці у Instagram.

Останні вісім років гурт "Антитіла" співпрацював із продюсером. На студії Хомулко Bobina records було записано всі хіти музикантів.

Що стало причиною смерті звукорежисера невідомо. Дружина Хомулко також опублікувала у своєму Facebook -Акаунті фото чоловіка і повідомила, що раптова смерть продюсер настала 6 липня.

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Усі знали його як Боба, талановитого звукорежисера, музиканта та саудпродюсера. Він був великим життєлюбом, веселим та дбайливим. Так пам'ятатиму його я, – написала Ганна Марченко.

Скріншот – facebook.com/marchenk.anna

Раніше Тарас Тополя на передовій розблокував телефон загиблого солдата.

Марія Коробова
Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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