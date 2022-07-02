Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
🚨 Обстріл Одещини 🐍 Зміїний звільнили! 🙏 Доля захисників "Азовсталі" Робота під час війни Робота під час війни
СЬОГОДНІ Зірки Українські

Видавниця Поліна Неня звинуватила Тіну Кароль у "війні з конкурентами"

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
2 липня, 17:05
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Журналістка зробила скандальну заяву про співачку та згадала інших зірок. Що обурило Поліну Неню – читайте у матеріалі
Поліна Неня розкритикувала Тіну Кароль
Поліна Неня розкритикувала Тіну Кароль / Фото: instagram.com/polinanenia

Тіна Кароль із початком повномасштабної війни стала їздити світом із благодійними концертами. Нещодавно співачка висловилася щодо заборони російської музики в Україні.

У своєму пості в Instagram співачку згадала світська левиця Поліна Неня. Вона відкрито дала зрозуміти, що Кароль перейшла дорогу багатьом українським виконавцям. Зокрема, йшлося про Світлану Лободу. Саме її фотографію Неня розмістила у публікації.

Реклама

Відверто неприємно спостерігати всі ці спроби Тіни Кароль ліквідувати будь-яку популярну, талановиту артистку в Україні. Як журналіст, я не розумію лише одного. Дорогі колеги, з 2014 року у нас в країні одна народна улюблениця, а решта завжди недостатньо щирих, недостатньо українських, недостатньо гідних, хоч вони жодного разу не порушували закон України продовжуючи співати, творити та сплачувати податки тут, – написала Неня.

Поліна заявила, що поки що в країні йдуть бойові дії Тіна Кароль "продовжує свою війну з конкурентами".

Мене бентежить нескінченні сюжети, провокації, звинувачення в лукавості, нещирості від тих, хто проплачував рекламні прояви в російських телеграм каналах і видає альбоми без жодної української пісні. Влаштовується відвертий терор, закривається доступ до ЗМІ та концертних майданчиків, – висловилася Неня.

На думку видавниці, зараз творчість Кароль принесе менше користі, ніж концерт Світлани Лободи. Крім того, у своєму посту Неня згадала й інших українських зірок – Віру Брежнєву, Олю Полякову, Машу Єфросинину, Потапа, Джамалу, Дмитра Монатика та Аліну Паш – яким виконавиця так само зіпсувала кар'єру.

Реклама

Незважаючи на те, що публікацію Нені додали ще вчора ніхто зі згаданих зірок не відреагував на неї. Лише Світлана Лобода залишила короткий коментар.

Ціную твою підтримку. Люблю та поважаю сміливих людей, – написала співачка.

Скріншот – instagram.com/polinanenia

Раніше Олексій Суханов, Ксенія Мішина та інші зірки заступилися за режисера "Дизель шоу", якому не виплатили зарплату.

Марія Коробова
Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барських

"Буде весна"

Макс Барських

Олександр Пономарьов

"Україна переможе"

Олександр Пономарьов

Антитіла

"Топити за своє"

Антитіла

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Співаймо разом!
Тепер не разом
Зірки, які нещодавно розлучилися
1
Тіш Сайрус та Біллі Рей Тіш Сайрус та Біллі Рей
28 лет
2
Джейсон Момоа та Ліза Боне Джейсон Момоа та Ліза Боне
16 лет
3
Надя Дорофєєва та Вова Дантес Надя Дорофєєва та Вова Дантес
10 лет
4
Дар'я та Михайло Кацуріни Дар'я та Михайло Кацуріни
7 лет
5
Дмитро Ступка та Поліна Логунова Дмитро Ступка та Поліна Логунова
6 лет
6
Моргенштерн і Ділара Моргенштерн і Ділара
5 лет
7
Роман Сасанчин та Іванна Роман Сасанчин та Іванна
2 года
Чому розійшлися?
Що з королевою?
Єлизавета II пропустила важливу подію
Чому всі хвилюються?
Hot News
Черговий удар по Києву!
Андрій Бєдняков

"Я хочу, щоб вас теж прийшли рятувати, звільняти та "оперувати". Як ви за**али"

Вона сказала "так"
Іраклі Макацарія одружується!
Обраниця молодша на 17 років!
Хто наречена?
Опитування
Сасекські в Нідерландах
Рідкісна поява на публіці Меган та Гаррі
Більше фото
Цитата дня

Нам потрібні міцні люди із нормальною психікою. Тому зараз важливо їх підтримувати позитивним контентом.

Цитата на segodnya.ua
Анна Трінчер Співачка, блогерка
Чесне інтерв'ю Трінчер
Маленький принц
Як вам новий портрет принца Луї?
Больше фото принца Луї

НацЕфір

Фронт

Головні теми

Погода

Гороскоп
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти