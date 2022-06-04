Леся Нікітюк у дуеті зі Степаном Гігою заспівали про заповітний сон кожного українця (відео)

Телеведуча Леся Нікітюк продовжує піднімати настрій своїм шанувальникам актуальними патріотичними піснями – це треба почути!

Леся Нікітюк заспівала дуетом зі Степаном Гігою

Телеведуча Леся Нікітюк встигає не лише допомагати переселенцям та розповідати про свої волонтерські будні, але записувати позитивні хіти.

Нещодавно телеведуча заспівала про затонулого крейсера "Москва", а сьогодні представила новий несподіваний дует. Леся заспівала із зіркою української естради Степаном Гігою нову версію його пісні "Сон".

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Трек, записаний на злість дня, має всі шанси стати черговим хітом для українців, адже в ньому Нікітюк згадала всі найактуальніші під час війни речі, але найголовніше дала зрозуміти, що Україні точно переможе рашистів.

Шанувальники телеведучої пораділи новій музичній композиції та вкотре оцінили чудове почуття гумору Леді Ле. І хоча коментарі під відео з піснею в YouTube закриті, стало зрозуміло, що трек заслужив похвали – користувачі ріпостять його до себе на стариці в соціальних мережах і перекидають друзям.

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"Хайлі рекомендасьйон! Іржу вже 20 хвилин!"

"Піднімаємо бойовий дух!"

Скріншот – instagram.com/lesia_nikituk

Раніше Леся Нікітюк запропонувала українкам підняти "чоловічий дух" нашим захисникам . Проте ініціатива телеведучої не дуже сподобалася деяким її колегам. травести-діва Монро обурилася б'юті-флешмобом та засудила ведучу .