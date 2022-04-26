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Без камер та Insta-фільтрів: Леся Нікітюк чесно показала, як тепер виглядають її будні

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
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26 квітня, 17:51
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Телеведуча Леся Нікітюк розповіла, як саме допомагає переселенцям та в деталях показала один день зі своїх волонтерських буднів
Леся Нікітюк показала, як допомагає українським переселенцям
Леся Нікітюк показала, як допомагає українським переселенцям / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Українська телеведуча Леся Нікітюк із перших днів війни стала допомагати вимушеним переселенцям із різних куточків країни. Ведуча поселила у будинку своїх батьків 60 біженців.

Нікітюк зізнається, що зараз їй складно знімати якийсь розважальний контент для соцмереж. Тож у своєму Instagram Леся вирішила показати, як проходить щодня в умовах війни і докладно розписала всі свої волонтерські справи.

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Скріншот – instagram.com/lesia_nikituk

Так, телеведуча розповіла, що кожен її день починається із закупівель. Леся разом зі своїм батьком вирушила на ринок, щоб закупитись м'ясом, овочами, солодощами та іншими необхідними товарами. У будинку зараз живуть 25 діток, тому солодкого беруть більше!

Скріншот – instagram.com/lesia_nikituk

Знаменитість показала, що зараз багато компаній та приватних підприємців з радістю допомагають волонтерам і самі дзвонять, якщо є можливість поділитися продуктами. Леся пожартувала, що на ринку вже з'явилися помічники.

Цей хлопець завжди мені все допомагає вантажити до машини, – написала телеведуча.

Скріншот – instagram.com/lesia_nikituk

Після такого шопінгу Нікітюк вирушила на кухню, де з куплених продуктів вони готують суп, вареники та інші смаколики для своїх гостей.

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Скріншот – instagram.com/lesia_nikituk

Однак на цьому всі справи телеведучої на день не закінчуються, адже її допомога потрібна не лише вдома, а й в інших містах України. Тому Леся поспішає на пошту, звідки відправляє посилки з медикаментами, військовим обмундируванням та іншими необхідними речами для українців у різних куточках країни.

Скріншот – instagram.com/lesia_nikituk

Раніше Оля Полякова звернулася до Реджепа Ердогана з проханням звільнити мирне населення та українських воїнів із Маріуполя.

Марія Коробова
Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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Я віддала б своє життя без сумнівів в обмін на тих, хто залишився в Маріуполі.

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