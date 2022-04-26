Без камер та Insta-фільтрів: Леся Нікітюк чесно показала, як тепер виглядають її будні

Українська телеведуча Леся Нікітюк із перших днів війни стала допомагати вимушеним переселенцям із різних куточків країни. Ведуча поселила у будинку своїх батьків 60 біженців.
Нікітюк зізнається, що зараз їй складно знімати якийсь розважальний контент для соцмереж. Тож у своєму Instagram Леся вирішила показати, як проходить щодня в умовах війни і докладно розписала всі свої волонтерські справи.
Так, телеведуча розповіла, що кожен її день починається із закупівель. Леся разом зі своїм батьком вирушила на ринок, щоб закупитись м'ясом, овочами, солодощами та іншими необхідними товарами. У будинку зараз живуть 25 діток, тому солодкого беруть більше!
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Знаменитість показала, що зараз багато компаній та приватних підприємців з радістю допомагають волонтерам і самі дзвонять, якщо є можливість поділитися продуктами. Леся пожартувала, що на ринку вже з'явилися помічники.
Цей хлопець завжди мені все допомагає вантажити до машини, – написала телеведуча.
Після такого шопінгу Нікітюк вирушила на кухню, де з куплених продуктів вони готують суп, вареники та інші смаколики для своїх гостей.
Однак на цьому всі справи телеведучої на день не закінчуються, адже її допомога потрібна не лише вдома, а й в інших містах України. Тому Леся поспішає на пошту, звідки відправляє посилки з медикаментами, військовим обмундируванням та іншими необхідними речами для українців у різних куточках країни.
Раніше Оля Полякова звернулася до Реджепа Ердогана з проханням звільнити мирне населення та українських воїнів із Маріуполя.
"Ми з України! Сьогодні вночі однією українкою стало більше! P.S. Христос Воскрес!"