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Травесті-діва Монро обурилася бьюті-флешмобом Лесі Нікітюк: "Що за е*анний сексизм?"

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Team Lead Зірки Сьогодні
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9 травня, 22:30
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Нещодавно Леся Нікітюк запустила флешмоб, аби "підтримати бойовий дух воїнів ЗСУ". Хтось підтримав витівку, а хтось навпаки сильно обурився, і ось чому
Травести-діва Монро обурилася флешмобом Лесі Нікітюк
Травести-діва Монро обурилася флешмобом Лесі Нікітюк / Фото: instagram.com/monritta

Леся Нікітюк зазначила, що багато жінок за більш ніж 70 днів війни "постаріли" та "померкли". Телеведуча запропонувала українкам виставляти свої гарні фото – мовляв, порадувати військових і підбадьорити їх та викликати бажання якнайшвидше повернутися додому. В своєму Телеграм-каналі Монро пояснила, що подібний флешмоб – неприйнятний.

Що за йо*аний сексизм та об'єктивація української жінки?! І це на величезну аудиторію. Тобто, Леся Нікітюк досі вважає, що жінок у ЗСУ та теробороні немає. Що, старість – це погано. Що ми не маємо права в стані колосального стресу та нескінченної тривоги ходити без укладки та виглядати, на думку інших, не найс. А першочергове завдання жінки тільки виглядати у всій красі, напомажено і піднімати бойовий дух і обов'язково х*й. Передайте Лесі, що жінка сама вибирає, як виглядати, чим займатися і що комусь піднімати, – обурено написала Монро.

Монро також запропонувала запустити інший флешмоб – "Краса для себе".

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Скріншот: Instagram

Флешмоб Лесі, до речі, підтримали багато українок і представниці укршоубізу. Своїми фото поділилися Оля Полякова та Маша Єфросиніна, а також солістка гурту KAZKA – Саша Зарицька.

Декілька фото Леся розмістила у своєму Telegram-каналі і підписала їх наступним чином:

Дівчата ви чарівні! Ви розкішні! Ви якось відео з байрактаром – неможливо відірвати око! Ви краса! Ви обличчя нашої України! А наші захисники, чоловіки – це серце нашої України. Серце, яке битиметься до кінця! За наших дівчат, за дітей, за наших мам, за нашу країну! Хлопці! Перемагайте! Ми за це готові вам не лише дарувати нашу красу, а й носити вас на руках!

Нагадаємо, нещодавно Леся Нікітюк із іншими зірковими жінками записала відео воїнам ЗСУ і подякувала їм за те, що вони роблять для своєї країни та нації.

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Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Team Lead Зірки Сьогодні

В журналістиці з 2017 року. Раніше працювала кореспондентом прес-служби Нового каналу. Закінчила Інститут міжнародних відносин НАУ. За фахом - аналітик консолідованої інформації, перекладач.

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