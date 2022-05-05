Леся Нікітюк пропонує українкам підняти "чоловічий дух" нашим захисникам

Зіркова телеведуча вигадала мотиваційний флешмоб

Леся Нікітюк вигадала флешмоб для підтримки бійців ЗСУ / Фото: Минобороны Украины, instagram.com/lesia_nikituk

З перших днів повномасшатбної війни Леся Нікітюк допомагає у Хмельницьку вимушеним переселенцям із різних куточків країни. Вона зізнається, що зараз їй складно знімати розважальний контент для соцмереж, а також доглядати за собою.

Проте в Instagram Нікітюк заявила, що у цей складний час українські жінки не мають права розкисати.

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Дівчата, я бачу, як за час війни ми з вами трохи так би мовити потьмяніли, втратили колір. Ми не маємо на це право. Я розумію, що такий час. Але час страху пройшов, ми високо підняли голову. А якщо ми її підняли – значить, вона має бути розкішною!, – заявила знаменитість.

Телеведуча закликає українок не розкисати / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Тож Нікітюк пропонує нашим прекрасним жінкам зібратися з думками і допомагати воїнам. А для цього телезірка пропонує флешмоб – виставляти свої гарні світлини у соцмережах під хештегом #красадляЗСУ.

Наші чоловіки, наші захисники мають бачити нас гарними. Щоб вони ще краще нас захищали, ми маємо підняти їм моральний дух, ну і чоловічий) Щоб було бажання швидше розбити ворога і повернутися додому, – пояснила ведуча.

Представниці прекрасної статі підтримали Лесю та заявили, що виконають свої місію:

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Буде зроблено.

Прекрасна ідея.

Леся, я сьогодні тільки вії намалювала! Вперше з 24 лютого! Ти як знала, що я вже у формі.

Ні, не постаріли! А подорослішали, стали мудрішими та загартувалися.

Скріншот Instagram

Нагадаємо, нещодавно Леся Нікітюк з іншими зірковими жінками записала відео воїнам ЗСУ та подякувала їм за те, що вони роблять для своєї країни та нації.