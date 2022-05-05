Леся Нікітюк пропонує українкам підняти "чоловічий дух" нашим захисникам

З перших днів повномасшатбної війни Леся Нікітюк допомагає у Хмельницьку вимушеним переселенцям із різних куточків країни. Вона зізнається, що зараз їй складно знімати розважальний контент для соцмереж, а також доглядати за собою.
Проте в Instagram Нікітюк заявила, що у цей складний час українські жінки не мають права розкисати.
Дівчата, я бачу, як за час війни ми з вами трохи так би мовити потьмяніли, втратили колір. Ми не маємо на це право. Я розумію, що такий час. Але час страху пройшов, ми високо підняли голову. А якщо ми її підняли – значить, вона має бути розкішною!, – заявила знаменитість.
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Тож Нікітюк пропонує нашим прекрасним жінкам зібратися з думками і допомагати воїнам. А для цього телезірка пропонує флешмоб – виставляти свої гарні світлини у соцмережах під хештегом #красадляЗСУ.
Наші чоловіки, наші захисники мають бачити нас гарними. Щоб вони ще краще нас захищали, ми маємо підняти їм моральний дух, ну і чоловічий) Щоб було бажання швидше розбити ворога і повернутися додому, – пояснила ведуча.
Представниці прекрасної статі підтримали Лесю та заявили, що виконають свої місію:
- Буде зроблено.
- Прекрасна ідея.
- Леся, я сьогодні тільки вії намалювала! Вперше з 24 лютого! Ти як знала, що я вже у формі.
- Ні, не постаріли! А подорослішали, стали мудрішими та загартувалися.
Нагадаємо, нещодавно Леся Нікітюк з іншими зірковими жінками записала відео воїнам ЗСУ та подякувала їм за те, що вони роблять для своєї країни та нації.
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