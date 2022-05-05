Зірки
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
⚡ Арешт Шарія ⚓ Маріуполь в облозі ⚠ Бензинова криза 🇪🇺 Ми на Євробаченні - 2022
Поиск на segodnya.ua

Eurovision 2022

Розлучення Ступки

Насті - 35!

Ріанна народила?

Джавелін Тіни

MamaRika - вдома
СЬОГОДНІ Зірки Українські

Леся Нікітюк пропонує українкам підняти "чоловічий дух" нашим захисникам

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
5 травня, 21:04
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Зіркова телеведуча вигадала мотиваційний флешмоб
Леся Нікітюк вигадала флешмоб для підтримки бійців ЗСУ
Леся Нікітюк вигадала флешмоб для підтримки бійців ЗСУ / Фото: Минобороны Украины, instagram.com/lesia_nikituk

З перших днів повномасшатбної війни Леся Нікітюк допомагає у Хмельницьку вимушеним переселенцям із різних куточків країни. Вона зізнається, що зараз їй складно знімати розважальний контент для соцмереж, а також доглядати за собою.

Проте в Instagram Нікітюк заявила, що у цей складний час українські жінки не мають права розкисати.

Реклама

Дівчата, я бачу, як за час війни ми з вами трохи так би мовити потьмяніли, втратили колір. Ми не маємо на це право. Я розумію, що такий час. Але час страху пройшов, ми високо підняли голову. А якщо ми її підняли – значить, вона має бути розкішною!, – заявила знаменитість.

Телеведуча закликає українок не розкисати
Телеведуча закликає українок не розкисати / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Тож Нікітюк пропонує нашим прекрасним жінкам зібратися з думками і допомагати воїнам. А для цього телезірка пропонує флешмоб – виставляти свої гарні світлини у соцмережах під хештегом #красадляЗСУ.

Наші чоловіки, наші захисники мають бачити нас гарними. Щоб вони ще краще нас захищали, ми маємо підняти їм моральний дух, ну і чоловічий) Щоб було бажання швидше розбити ворога і повернутися додому, – пояснила ведуча.

Представниці прекрасної статі підтримали Лесю та заявили, що виконають свої місію:

Реклама
  • Буде зроблено.
  • Прекрасна ідея.
  • Леся, я сьогодні тільки вії намалювала! Вперше з 24 лютого! Ти як знала, що я вже у формі.
  • Ні, не постаріли! А подорослішали, стали мудрішими та загартувалися.
Скріншот Instagram

Нагадаємо, нещодавно Леся Нікітюк з іншими зірковими жінками записала відео воїнам ЗСУ та подякувала їм за те, що вони роблять для своєї країни та нації.

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барських

"Буде весна"

Макс Барських

Олександр Пономарьов

"Україна переможе"

Олександр Пономарьов

Антитіла

"Топити за своє"

Антитіла

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Співаймо разом!
Тепер не разом
Зірки, які нещодавно розлучилися
1
Тіш Сайрус та Біллі Рей Тіш Сайрус та Біллі Рей
28 лет
2
Джейсон Момоа та Ліза Боне Джейсон Момоа та Ліза Боне
16 лет
3
Надя Дорофєєва та Вова Дантес Надя Дорофєєва та Вова Дантес
10 лет
4
Дар'я та Михайло Кацуріни Дар'я та Михайло Кацуріни
7 лет
5
Дмитро Ступка та Поліна Логунова Дмитро Ступка та Поліна Логунова
6 лет
6
Моргенштерн і Ділара Моргенштерн і Ділара
5 лет
7
Роман Сасанчин та Іванна Роман Сасанчин та Іванна
2 года
Чому розійшлися?
Королева і писанка
Два цікаві факти про Єлизавету II
Як королева пов'язана з Україною
Insta News
Після візиту України
Анджеліна Джолі

«Вплив війни на ціле покоління українських дітей просто спустошує»

Вона сказала "так"
Іраклі Макацарія одружується!
Обраниця молодша на 17 років!
Хто наречена?
Опитування
Сасекські в Нідерландах
Рідкісна поява на публіці Меган та Гаррі
Більше фото
Цитата дня

Нам потрібні міцні люди із нормальною психікою. Тому зараз важливо їх підтримувати позитивним контентом.

Цитата на segodnya.ua
Анна Трінчер Співачка, блогерка
Чесне інтерв'ю Трінчер
Маленький принц
Як вам новий портрет принца Луї?
Больше фото принца Луї

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти